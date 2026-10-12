Manifest'ten TRALALA Sonrası Gurur Dolu Açıklama : "Dünyaya Açılmak İstiyoruz!"

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay, Big5 Türkiye yarışmasıyla bir araya gelmiş ve Şubat 2025'te ilk şarkıları Zamansızdık'ı yayınlamıştı. Şarkı birkaç ay içinde 12 milyonu aşkın dinlenmeye ulaşınca grubun adı da kısa sürede herkesin diline düştü.

Haziran 2025'te yayınlanan ilk albüm Manifestival, Türkiye ve Azerbaycan listelerine birinci sıradan giriş yaptı. Ardından gelen Snap, Daha İyi ve Toz Pembe de dillerden düşmeyen şarkılar arasına girdi. Ajda Pekkan'la seslendirdikleri Hileli ise Rolling Stone UK'in aktardığına göre Türkiye'de yazın en çok dinlenen şarkısı oldu. Kızlar 2026'da Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde de sahne almıştı. Şimdi ise sıra İngiltere'de.