Manifest'ten TRALALA Sonrası Gurur Dolu Açıklama : "Dünyaya Açılmak İstiyoruz!"
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Big5 Türkiye'den çıktığı günden bu yana listelerden inmeyen Manifest, bu kez rotasını dünyaya çevirdi. Grubun ilk İngilizce şarkısı TRALALA kısa sürede gündeme otururken, kızlar 16 Ekim'deki Wembley konseri öncesinde İngiliz basınına peş peşe röportajlar verdi. Röportajlarda her fırsatta Türk kimliklerine sahip çıkan Manifest üyeleri, dünyaya açılma planlarını da tek tek anlattı.
Kaynak: Clash Music
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Big5 Türkiye ile bir araya gelen Manifest, ilk şarkısı Zamansızdık'tan itibaren listelerin vazgeçilmezi oldu.
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TRALALA ile Spotify'ın küresel listesine giren Manifest, 16 Ekim'de Wembley sahnesine çıkacak.
Manifest'in Londra yolculuğu Netflix için kayda alınıyor, kızlar İngiliz yapımcılarla da çalışacak.
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