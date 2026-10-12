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Manifest'ten TRALALA Sonrası Gurur Dolu Açıklama : "Dünyaya Açılmak İstiyoruz!"

Manifest'ten TRALALA Sonrası Gurur Dolu Açıklama : "Dünyaya Açılmak İstiyoruz!"

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.10.2026 - 13:53
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Big5 Türkiye'den çıktığı günden bu yana listelerden inmeyen Manifest, bu kez rotasını dünyaya çevirdi. Grubun ilk İngilizce şarkısı TRALALA kısa sürede gündeme otururken, kızlar 16 Ekim'deki Wembley konseri öncesinde İngiliz basınına peş peşe röportajlar verdi. Röportajlarda her fırsatta Türk kimliklerine sahip çıkan Manifest üyeleri, dünyaya açılma planlarını da tek tek anlattı.

Kaynak: Clash Music

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Big5 Türkiye ile bir araya gelen Manifest, ilk şarkısı Zamansızdık'tan itibaren listelerin vazgeçilmezi oldu.

Big5 Türkiye ile bir araya gelen Manifest, ilk şarkısı Zamansızdık'tan itibaren listelerin vazgeçilmezi oldu.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay, Big5 Türkiye yarışmasıyla bir araya gelmiş ve Şubat 2025'te ilk şarkıları Zamansızdık'ı yayınlamıştı. Şarkı birkaç ay içinde 12 milyonu aşkın dinlenmeye ulaşınca grubun adı da kısa sürede herkesin diline düştü.

Haziran 2025'te yayınlanan ilk albüm Manifestival, Türkiye ve Azerbaycan listelerine birinci sıradan giriş yaptı. Ardından gelen Snap, Daha İyi ve Toz Pembe de dillerden düşmeyen şarkılar arasına girdi. Ajda Pekkan'la seslendirdikleri Hileli ise Rolling Stone UK'in aktardığına göre Türkiye'de yazın en çok dinlenen şarkısı oldu. Kızlar 2026'da Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde de sahne almıştı. Şimdi ise sıra İngiltere'de.

TRALALA ile Spotify'ın küresel listesine giren Manifest, 16 Ekim'de Wembley sahnesine çıkacak.

TRALALA ile Spotify'ın küresel listesine giren Manifest, 16 Ekim'de Wembley sahnesine çıkacak.

9 Ekim'de yayınlanan TRALALA, grubun İngilizce seslendirdiği ilk şarkı. Klip Doğu Londra sokaklarında çekildi ama Türk kahvesinden nazar boncuğuna, 'Maşallah' sözüne kadar pek çok detay Türk izleyicilerin gözünden kaçmadı. Medyascope'un aktardığına göre şarkı Spotify Global Top 200'de 46. sıradan 40. sıraya yükseldi, Türkiye listesinde ise zirveye yerleşti. Klip de YouTube'da 16 milyon izlenmeyi geçerek Türkiye trendlerinde ilk sıraya oturdu.

Ancak kızlar için asıl heyecan 16 Ekim'de yaşanacak. Manifest, İngiltere'deki ilk konserini 12 bin 500 kişilik OVO Arena Wembley'de verecek. Clash Music'e konuşan Sueda Uluca, Wembley haberini aldıkları anı şu sözlerle anlattı: 'İlk uluslararası arena konserimizin Wembley'de olacağını hiç beklemiyorduk. Duyduğumuzda inanamadık. Bir hayalimiz gerçek oluyor.'

Röportajda grubun hedeflerinden de bahseden Zeynep Sude Oktay, 'Küresel bir dinleyici kitlesine ulaşmak istiyoruz ama bunu kültürümüzü de yanımızda taşıyarak yapmak istiyoruz' diyerek dünyaya açılırken köklerinden kopmayacaklarının altını çizdi. Lidya Pınar ise 'Türküz ve bununla gerçekten gurur duyuyoruz' sözleriyle Türk kimliğine sahip çıktı.

Manifest'in Londra yolculuğu Netflix için kayda alınıyor, kızlar İngiliz yapımcılarla da çalışacak.

Manifest'in Londra yolculuğu Netflix için kayda alınıyor, kızlar İngiliz yapımcılarla da çalışacak.

Kızların Londra programı yalnızca konserle sınırlı değil. Rolling Stone UK'e konuşan Lidya Pınar, Birleşik Krallık'a bir Türk kız grubunun neler yapabileceğini göstermek istediklerini söyledi. Altı kişilik grubun gücünü de şu sözlerle anlattı: 'Grubumuzda altı kişi, altı farklı kadın, altı farklı bakış açısı var. Bu bizim süper gücümüz.' Mina Solak da TRALALA'nın küresel bir sound'u olsa da Türk kimliğini taşıdığını vurguladı.

'Manifest'in Netflix belgeseli ne zaman çıkacak?' sorusu da merak konusu oldu. Kameralar bu yolculuk boyunca kızları adım adım takip ediyor. Official Charts'ın haberine göre altı bölümden oluşacak belgeselin yayın tarihi ise röportajlarda paylaşılmadı. Grup bu süreçte İngiliz yapımcılarla stüdyoya girmeye de hazırlanıyor.

Röportajda kızların özel planları da konuşuldu. Hilal Yelekçi, Türkiye'de artık birlikte dışarı çıkmalarının mümkün olmadığını anlattı. Lidya ise boş vakit bulurlarsa alışverişe çıkıp Hamilton gibi West End müzikallerini izlemek istediklerini söyledi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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