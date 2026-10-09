Kara Kediden Kırık Aynaya: Manifest’in “TRALALA” Klibindeki Batıl İnanç Detaylarını Fark Ettiniz mi?
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Bu klipte şansın işi biraz zor! İlk İngilizce şarkısı “TRALALA”yı yayınlayan Manifest, klibindeki küçük detaylarla da dikkat çekiyor. Merdiven altından geçmek, kapalı alanda şemsiye açmak ve kırık ayna bunlardan yalnızca birkaçı. Uğursuzlukla ilişkilendirilen batıl inançların yanında, nazardan korunmayı çağrıştıran detaylar da var. Gelin, klipteki bu göndermelere yakından bakalım!
Kaynak: TikTok/unr3ald1vas
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Manifest, ilk İngilizce şarkısı “TRALALA”yla müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.
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Kırık ayna, açık şemsiye, merdiven ve 13 sayısı: Klipte uğursuzlukla ilişkilendirilen pek çok detay bulunuyor.
Tahtaya vurmak ve kırık nazar boncuğu ise bu kez kötü şanstan korunmayı çağrıştırıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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