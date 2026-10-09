Kara Kediden Kırık Aynaya: Manifest’in “TRALALA” Klibindeki Batıl İnanç Detaylarını Fark Ettiniz mi?

Manifest bu kez İngilizce söylüyor! Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep’ten oluşan grup, şarkıları ve koreografileriyle yakaladığı ilgiyi uluslararası dinleyicilere de taşımaya hazırlanıyor. 9 Ekim’de yayınlanan “TRALALA”, bu hedef doğrultusunda attıkları önemli adımlardan biri.

Grubun dünyasında dans ve görsellik, müziğin önemli bir parçası. Dolayısıyla yeni bir şarkı yayınlandığında yalnızca sözler ve melodi değil, klipte kurulan hikâye de merak ediliyor. Londra’da çekilen “TRALALA” da farklı mekânları, hareketli sahneleri ve kültürel göndermeleri bir araya getiriyor.

Manifest, Official Charts’a verdiği röportajda klibe Türk kahvesi, nazar boncuğu ve “Maşallah” gibi kendi kültürlerinden detaylar taşıdıklarını anlatmıştı. İngilizce bir şarkıyla yeni dinleyicilere ulaşırken, Türkiye’den tanıdık unsurları da bu görsel dünyaya eklemek istemişler.

Gönderilen klip karelerini inceleyince ise başka bir tema daha belirginleşiyor: Şans, uğursuzluk ve nazar etrafında şekillenen batıl inançlar. Günlük hayatta bazen şakayla, bazen de alışkanlıkla dile getirdiğimiz pek çok inanış, burada görsel bir oyunun parçası gibi okunabiliyor.