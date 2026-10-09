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Kara Kediden Kırık Aynaya: Manifest’in “TRALALA” Klibindeki Batıl İnanç Detaylarını Fark Ettiniz mi?

Kara Kediden Kırık Aynaya: Manifest’in “TRALALA” Klibindeki Batıl İnanç Detaylarını Fark Ettiniz mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 13:54
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Bu klipte şansın işi biraz zor! İlk İngilizce şarkısı “TRALALA”yı yayınlayan Manifest, klibindeki küçük detaylarla da dikkat çekiyor. Merdiven altından geçmek, kapalı alanda şemsiye açmak ve kırık ayna bunlardan yalnızca birkaçı. Uğursuzlukla ilişkilendirilen batıl inançların yanında, nazardan korunmayı çağrıştıran detaylar da var. Gelin, klipteki bu göndermelere yakından bakalım!

Kaynak: TikTok/unr3ald1vas

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Manifest, ilk İngilizce şarkısı “TRALALA”yla müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

Manifest, ilk İngilizce şarkısı “TRALALA”yla müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

Manifest bu kez İngilizce söylüyor! Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep’ten oluşan grup, şarkıları ve koreografileriyle yakaladığı ilgiyi uluslararası dinleyicilere de taşımaya hazırlanıyor. 9 Ekim’de yayınlanan “TRALALA”, bu hedef doğrultusunda attıkları önemli adımlardan biri.

Grubun dünyasında dans ve görsellik, müziğin önemli bir parçası. Dolayısıyla yeni bir şarkı yayınlandığında yalnızca sözler ve melodi değil, klipte kurulan hikâye de merak ediliyor. Londra’da çekilen “TRALALA” da farklı mekânları, hareketli sahneleri ve kültürel göndermeleri bir araya getiriyor.

Manifest, Official Charts’a verdiği röportajda klibe Türk kahvesi, nazar boncuğu ve “Maşallah” gibi kendi kültürlerinden detaylar taşıdıklarını anlatmıştı. İngilizce bir şarkıyla yeni dinleyicilere ulaşırken, Türkiye’den tanıdık unsurları da bu görsel dünyaya eklemek istemişler.

Gönderilen klip karelerini inceleyince ise başka bir tema daha belirginleşiyor: Şans, uğursuzluk ve nazar etrafında şekillenen batıl inançlar. Günlük hayatta bazen şakayla, bazen de alışkanlıkla dile getirdiğimiz pek çok inanış, burada görsel bir oyunun parçası gibi okunabiliyor.

Kırık ayna, açık şemsiye, merdiven ve 13 sayısı: Klipte uğursuzlukla ilişkilendirilen pek çok detay bulunuyor.

Kara kedi göndermesi: İlk karedeki kara kedi kötü şans getirdiği inanışına işaret ediyor. Kara kedinin uğursuzlukla ilişkilendirilmesi, bu temanın en tanıdık örneklerinden biri. 

Ayna kırmak: Ayna kırmak, yedi yıl kötü şans getireceği inanışıyla açıklanıyor. Kırık ayna görüntüsü, klibin kapanışında da karşımıza çıkıyor. Aynanın uğursuzlukla ilişkilendirilmesi, şans temalı anlatılarda sık kullanılan göndermelerden.

Kapalı alanda şemsiye açmak: Çamaşır makinelerinin bulunduğu mekanda açılan şemsiye, görüntüler arasındaki en net örneklerden biri. Yağmurdan korunmak için kullanılan bir eşyanın içeride açılması, yaygın batıl inançlarda kötü şansla ilişkilendiriliyor.

Tuz dökmek: Tuz dökmenin huzursuzluk ve tartışma getireceği söylenir. 

Merdiven altından geçmek: Kırmızı merdivenin bulunduğu sahne, pek çoğumuzun duyduğu “Merdiven altından geçilmez” sözünü hatırlatıyor.

13 sayısı: Üzerinde “13” şeklinde mumlar bulunan pasta da dikkat çekiyor. Bazı kültürlerde uğursuz kabul edilen bu sayı, klipteki diğer göndermelerle yan yana geldiğinde anlam kazanıyor.

Tahtaya vurmak ve kırık nazar boncuğu ise bu kez kötü şanstan korunmayı çağrıştırıyor.

Tahtaya vurmak ve kırık nazar boncuğu ise bu kez kötü şanstan korunmayı çağrıştırıyor.

Klipteki bütün detaylar uğursuzluk getirdiğine inanılan hareketlerden oluşmuyor. Paylaşılan kareler arasında, kötü şansı uzaklaştırmakla ilişkilendirilen alışkanlıklar da var.

Bunlardan biri tahtaya vurmak. Güzel bir şey söylediğimizde veya kötü bir ihtimalden bahsettiğimizde yaptığımız bu hareket, nazardan ve kötü şanstan korunma düşüncesini çağrıştırıyor. 

Kapanıştaki kırık nazar boncuğu ise görsel olarak dikkat çekici. Halk arasında nazar boncuğunun kırılması bazen “Nazarı aldı” şeklinde yorumlanıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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