Ekonomik Krizler ve Ruhsal Farkındalık: Bolluk ve Bereketin Gizli Mesajları

Birçok dini inanış ve öğretiye baktığınızda, her şeyin insanın hayrına olduğu bilgisiyle karşılaşabilirsiniz. 'Bir yaprak bile onun izni olmadan kımıldamaz' denir. Böyle olunca da akla şu soru gelebilir: Ekonomik krizlerin sizin hayrınıza olan tarafı ne olabilir? Doların iniş çıkışı, altın fiyatlarının yükselmesi, borçlar ve alacaklar gibi durumların size faydası ne olabilir?

Kimileriniz parayla ilgili bolluk dönemlerinde, bu rahatlığa fazlasıyla alışıp, sahip olduklarınızı sadece kendinizden bilmiş olabilirsiniz. Sunulan hizmetlerden ötürü şımarmış, paranın konfor imkanlarını sahiplenmiş olabilirsiniz. Bu durumda varlığınız ve ruhunuz size şunu söyleyecektir: 'Sahiplendiğin şeylerin bir kısmı senden alınarak, dünyaya olan bağımlılığın ve yapıştığın tarafların tedavi edilecek.' Böylelikle para kazanma yolları için yaşayan, maddiyatı hayatın tek gerçeği olarak görenler, inançlarını pekiştirecekler. Çünkü inandığınız şey, sizin gerçeğiniz hâline gelir.

Birçoğunuzun atalarından gelen 'yokluk bilinci' olabilir. Savaş görmüş anneanneler, dedeler, onların yaşadığı kaybetme korkuları ve yokluk endişeleri size de aktarılmış olabilir. Bir şeyi kaybetme korkusu, 'yok olursa ne olur' korkusu silinemediğinde tekrarlanır ve şuurlanana kadar da bu döngüden çıkılamayabilir.

Yoksulluk dediğiniz şey, sadece maddi imkanlarla sınırlı değildir. Bir kişi maddi olarak bolluk içinde yaşarken, zaman, sağlık, huzur veya maneviyat açısından yoksunluk hissediyor olabilir ama her bir tanesinin altında aslında yoksulluk bilinci mevcuttur. Eğer bir şeyi kaybetme korkusu taşıyorsanız ve böyle bir sisteme, Yaradan’ın yarattığı bu mükemmel düzenin ahengine güvenmiyorsanız, bu korkular güvenmediğiniz hâliyle size sunulacak ve bunun da kader yansımaları görülecektir.

Diyelim ki hayatta size emanet edilen şeylere, ister bir mülk, ister bir ilişki, isterse bir çocuk olsun, fazlasıyla bağlanıp ona yapıştınız ve o yapışma hâli o denli fazla oldu ki onları kendinizle özdeşleştirdiniz. Böylelikle bu bağımlılık bir sınav hâline gelebilir ve 'Bu benim, bunu ben yaptım' dediğinizde size şu mesajı verilir: 'Gel bakalım, gerçekten öyle mi?' Bu süreçte, sahip olduklarınızı kaybedebilir, bu kayıplar aracılığıyla bağımlılıklarınızı fark edebilirsiniz.

Geçmişteki bağımlılıklarınız, bazen aşırı minnet duyguları yaratmış olabilir. Eğer birine, örneğin bir anneye, babaya veya bir arkadaşınıza aşırı minnet duyuyorsanız ve bu minneti Allah’tan değil de kuldan biliyorsanız, bu durum da maddi kazalarla sonuçlara sebep olabilir. Aynı şekilde, otoriteye veya babaya isyan edenler, devletle ilgili sorunlar, vergiler veya mahkemeler gibi durumlarla karşılaşırlar.