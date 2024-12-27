Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Özel bir gecede, lüks bir restoranda enfes tatlarla ziyafet hayal edebilirsiniz. Ancak şansınıza ilginç sunumlarla hazırlanmış şok edici lezzetler çıkabilir. Adeta iştah kapatan görüntüler, bardakta, fıçıda ya da kürekte sunumlar kafanızı da karıştırabilir. Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 sunumdan favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın.
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. Kokteyl bardağında salata ile ziyafete başlıyoruz...
2. Dikkat yumurta sarısı akabilir... Porsiyondan değil tabaktan kısmışlar!
3. Kalanı eve götürün kavanozunda lezzet patlaması
4. Organik keten servis peçetesinin yemeğin altında ne işi var?
5. İşte karşınızda renkli bir sunum daha... Bob Ross'un boya paleti mi o?
6. Boş fıçıları değerlendiren mekana bir alkış
7. Mumbai'de sizi 90'lara götürecek o özel sunum...
8. Hep martini bardağında kahvaltı etmeyi hayal ettiğinizi biliyorduk!
9. Peki, bir kürek dolusu hamburger patates yemeği kim istemez ki?
10. O zaman porsiyonu büyütüyoruz!
11. Terrariumda çiçek gibi sunum!
12. Biraz mozzarella?.. Afiyet olsun
13. Ve karşınızda: Anne sandviçine özel palet yaptıran yüce gönüllü işletme...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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