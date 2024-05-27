Görüş Bildir
Haberler
Gaming
FIFA Oyunları Geri mi Dönüyor? EA'nin Terk Ettiği Seriye Dev Şirket Talip Olmuş Olabilir

FIFA Oyunları Geri mi Dönüyor? EA'nin Terk Ettiği Seriye Dev Şirket Talip Olmuş Olabilir

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 15:40

FIFA serisi hakkında ortaya atılan bir iddia oyuncuları heyecanlandırdı. EA'nin elinden çıkan FIFA lisansını oyun devi 2K'in aldığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyuncuların uzun yıllar boyu futbol açlığını dindiren FIFA serisine 2023 yılında veda etmiştik.

Oyuncuların uzun yıllar boyu futbol açlığını dindiren FIFA serisine 2023 yılında veda etmiştik.

Yıllarca Electronic Arts çatısı altından çıkan FIFA oyunlarının lisansına sahip olan Electronic Arts, FIFA 23 ile birlikte bu lisansı yenilememiş, ardından ise yola kendi futbol serisi EA Sports FC ile devam etme kararı almıştı.

Ancak FIFA oyunları hakkında ortaya atılan bir iddia oyuncuları heyecanlandırdı.

Ancak FIFA oyunları hakkında ortaya atılan bir iddia oyuncuları heyecanlandırdı.
twitter.com

MohPlay Inc. adlı bir kullanıcı tarafından ortaya atılan iddia özellikle popüler spor oyunları ile tanıdığımız ve Take-Two çatısı altında bulunan 2K'in FIFA'nın oyun lisansını aldığını işaret ediyor.

İddialar doğruysa yeni bir FIFA oyunu için fazla beklememize de gerek kalmayacak.

İddialar doğruysa yeni bir FIFA oyunu için fazla beklememize de gerek kalmayacak.

FIFA'nın lisansını aldığı iddia edilen 2K'in, FIFA 2K25 adıyla bu yıl içerisinde karşımıza yeni bir oyunla çıkacağı da aktarılanlar arasında. Tüm bunların yanında Dünya Kupası heyecanı yaşatacak FIFA World Cup 2K26 da 2K'in yol haritasında yer alıyor olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın