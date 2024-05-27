FIFA Oyunları Geri mi Dönüyor? EA'nin Terk Ettiği Seriye Dev Şirket Talip Olmuş Olabilir
FIFA Oyunları Geri mi Dönüyor? EA'nin Terk Ettiği Seriye Dev Şirket Talip Olmuş Olabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oyuncuların uzun yıllar boyu futbol açlığını dindiren FIFA serisine 2023 yılında veda etmiştik.
Ancak FIFA oyunları hakkında ortaya atılan bir iddia oyuncuları heyecanlandırdı.
İddialar doğruysa yeni bir FIFA oyunu için fazla beklememize de gerek kalmayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın