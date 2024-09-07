Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi 10 Simülasyon Oyunu

Listede bir temizlik oyunu daha var! PowerWash Simulator, daha kapsamlı bir temizlik anlayışı sunmak için kolları sıvıyor. Çeşitli haritalarda kir ve pas içerisinde gördüğünüz neredeyse her şeyi temizlemeniz isteniyor. Aynı zamanda diğer oyun serileriyle yapılan anlaşmalar sayesinde de farklı lokasyonlar görebilmeniz mümkün.