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Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi 10 Simülasyon Oyunu

Arkadaşlarınız İle Birlikte Oynayabileceğiniz En İyi 10 Simülasyon Oyunu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 13:16

Simülasyon türü son dönemlerde oyun dünyasının en ilgi çekici türlerinden birisi olmaya başladı ve bu oyunlardan bazılarını arkadaşlarınız ile birlikte oynamak gerçekten çok keyif verici oluyor!

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1. Satisfactory

1. Satisfactory

Üretim ve inşa denince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Satisfactory kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Burada bir uzaylı gezegenini keşfedecek ve fabrikasyon üretimler yaparak adeta bir endüstri şehri oluşturacaksınız.

2. Project Zomboid

2. Project Zomboid

Arkadaşlarınız ile birlikte ıssız bir şehirde hayatta kalmak istemez misiniz? Kaynaklar toplayacak, yeni yerler keşfedecek ve kendinize yaşanabilir bir yer inşa etmeye çalışacaksınız. İşte Project Zomboid size tam olarak bu içeriği sunuyor.

3. Viscera Cleanup Detail

3. Viscera Cleanup Detail

Çeşitli bilim kurgu hikayelerinden sonra ortalığı kim silip süpürüyor hiç merak ettiniz mi? İşte Viscera Cleanup Detail bu sorunun cevabını taşıyan bir oyun. Arkadaşınız ile birlikte elinize paspası alarak ortamı temizlemeye ve bir yandan birbirinden komik görevleri yapmaya çalışıyorsunuz.

4. Forza Horizon 5

4. Forza Horizon 5

Binlerce farklı araca ev sahipliği yapan Forza Horizon 5, açık dünyası içerisinde yine birbirinden farklı görevler ile karşınıza çıkıyor. Dilerseniz arkadaşlarınız ile birlikte çeşitli yarışlara katılabilir, araç modifikasyonu ile uğraşabilir veya en basitinden sohbet ederek şehri turlayabilirsiniz.

5. SnowRunner

5. SnowRunner

Zorlu yol ve hava koşulları içerisinde teslimatlar yapmak size zorlayıcı geliyorsa o halde yanınıza bir arkadaşınızı alarak adeta bir takım gibi her işin üstesinden gelebilirsiniz. SnowRunner sizlere zorlu bir araç kullanma dinamiği sunmak için kolları sıvamış durumda.

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6. Fishing Planet

6. Fishing Planet

Biraz daha rahatlatıcı bir oyun arayanlara ise Fishing Planet'i gönül rahatlığıyla önerebiliriz. Arkadaşı ile birlikte sakin sulara açılarak balık tutmanın keyfine varmak kim istemez ki?

7. Arma 3

7. Arma 3

Askeri simülasyon oyunu denince aklan gelen ilk isim olan Arma 3, yıllardır bu unvanını korumaya devam ediyor. Mangalar kurarak düşman birliklerini yok etmek için elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız. Gerçekçi bir deneyim arayanlar için kesinlikle önerimizdir.

8. Farming Simulator serisi

8. Farming Simulator serisi

Çiftçilik yapmak her zamankinden çok daha eğlenceli olacak emin olabilirsiniz. Farming Simulator serisinde arkadaşınız veya arkadaşlarınız ile birlikte kendi çiftliğinizi kuracak, ekinler yetiştirecek ve üretim faaliyetlerinin tam içerisinde yer alacaksınız.

9. PowerWash Simulator

9. PowerWash Simulator

Listede bir temizlik oyunu daha var! PowerWash Simulator, daha kapsamlı bir temizlik anlayışı sunmak için kolları sıvıyor. Çeşitli haritalarda kir ve pas içerisinde gördüğünüz neredeyse her şeyi temizlemeniz isteniyor. Aynı zamanda diğer oyun serileriyle yapılan anlaşmalar sayesinde de farklı lokasyonlar görebilmeniz mümkün.

10. Garry's Mod

10. Garry's Mod

Yılların vazgeçilmeyen eğlence ve simülasyon oyunu Garry's Mod'u bu listeye yazmasak olmazdı. İçerisinde sınırsız bir eğlence anlayışı barındıran ve hem fiziği hem de kuralları yeniden yazarak çok farklı içerikler çıkartabilen bir oyun kendisi.

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