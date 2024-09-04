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İstanbul'da Tırmanılmadık Minare Bırakmadığımız AC: Revelations'a Gelen Komik Yorumlar

İstanbul'da Tırmanılmadık Minare Bırakmadığımız AC: Revelations'a Gelen Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 12:16

Oyun dünyasının popüler serilerinden Assassin's Creed'in İstanbul sokaklarını arşınladığımız oyunu Assassin's Creed: Revelations'a gelen en komik yorumlara gelin birlikte göz atalım.

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Ekmek poşeti pandemi döneminde Schengen vizesinden daha işlevseldi.

Ekmek poşeti pandemi döneminde Schengen vizesinden daha işlevseldi.

İstanbul esnafının sinir 1500'lerde de aynıymış.

İstanbul esnafının sinir 1500'lerde de aynıymış.

BELKİ DE EZIO MÜSLÜMAN OLMADIĞI İÇİNDİR?

BELKİ DE EZIO MÜSLÜMAN OLMADIĞI İÇİNDİR?

Bakın aradan yıllar geçti, Zeynep'i arayan o NPC'nin sesini hala rüyalarımda duyarım. Acaba bulmuş mudur?

Bakın aradan yıllar geçti, Zeynep'i arayan o NPC'nin sesini hala rüyalarımda duyarım. Acaba bulmuş mudur?

Dışarıda hiç tapınakçı görüyor musunuz? Hayır! Çünkü Ezio işini çok iyi yapıyor.

Dışarıda hiç tapınakçı görüyor musunuz? Hayır! Çünkü Ezio işini çok iyi yapıyor.
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Bu oyunun atmosferi hakikaten bambaşkaydı be.

Bu oyunun atmosferi hakikaten bambaşkaydı be.

Ezio Nevşehir'e gitmek için gemiye bindiğinde dağlar saygısından geriye çekilerek denize yol vermişlerdir, bu bilgi her yerde yazmaz.

Ezio Nevşehir'e gitmek için gemiye bindiğinde dağlar saygısından geriye çekilerek denize yol vermişlerdir, bu bilgi her yerde yazmaz.

Sonra ülkemizden neden hiç Assassin çıkmıyor? İmkan mı var kardeşim?

Sonra ülkemizden neden hiç Assassin çıkmıyor? İmkan mı var kardeşim?

Bu eylemin huzur verdiği son tarih 1511 falandı zaten.

Bu eylemin huzur verdiği son tarih 1511 falandı zaten.

İstanbul'da 0 TL ile eğlenme challange için aktivite önerisi.

İstanbul'da 0 TL ile eğlenme challange için aktivite önerisi.

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