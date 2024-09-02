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Çakal Esnaftan Adam Sopalayan Çarli'ye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Çakal Esnaftan Adam Sopalayan Çarli'ye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 11:14

Steam mizahşörleri bu hafta da favori oyunları hakkındaki hem alışılmadık, hem de kahkaha attıran yorumları ile yüzlerimizi güldürmeyi başardılar.

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Düğün konvoyu önü kesme simulator.

Düğün konvoyu önü kesme simulator.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

İşte şöyle garantici olacaksın, 1000 saat de geçse uzmanı oldum demeyeceksin. 👏🏻

İşte şöyle garantici olacaksın, 1000 saat de geçse uzmanı oldum demeyeceksin. 👏🏻

Oyun: Black Desert

🥲

🥲

Oyun: Stardew Valley

O siniri o kadar hissettim, öyle empati kurabildim ki...

O siniri o kadar hissettim, öyle empati kurabildim ki...

Oyun: Kingdom Come Deliverance

Bugün de buna ağlayacağım.

Bugün de buna ağlayacağım.

Oyun: It Takes Two

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Evin altındaki mahalle bakkalı:

Evin altındaki mahalle bakkalı:

Oyun: Supermarket Simulator

Aman etme, cin cüce doldurur.

Aman etme, cin cüce doldurur.

Oyun: Hogwarts Legacy

Tek sorun Fenerbahçe forması mı peki?

Tek sorun Fenerbahçe forması mı peki?

Oyun: Black Myth Wukong

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Red Dead Redemption 2

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