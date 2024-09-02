Çakal Esnaftan Adam Sopalayan Çarli'ye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Çakal Esnaftan Adam Sopalayan Çarli'ye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Steam mizahşörleri bu hafta da favori oyunları hakkındaki hem alışılmadık, hem de kahkaha attıran yorumları ile yüzlerimizi güldürmeyi başardılar.
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Düğün konvoyu önü kesme simulator.
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İşte şöyle garantici olacaksın, 1000 saat de geçse uzmanı oldum demeyeceksin. 👏🏻
🥲
O siniri o kadar hissettim, öyle empati kurabildim ki...
Bugün de buna ağlayacağım.
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Evin altındaki mahalle bakkalı:
Aman etme, cin cüce doldurur.
Tek sorun Fenerbahçe forması mı peki?
Haftaya görüşmek üzere!
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