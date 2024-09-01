20 Yıl Geciken Hogwarts Mektubu Etkisi Yaratan Hogwarts Legacy'e Gelen En Komik Yorumlar
20 Yıl Geciken Hogwarts Mektubu Etkisi Yaratan Hogwarts Legacy'e Gelen En Komik Yorumlar
Harry Potter okuyup/izledikten sonra kurşun kalemle büyü yapmaya çalışan, bir umut Hogwarts davet mektubunu beklemeye devam edenlere ilaç gibi gelen Hogwarts Legacy hakkında yapılmış hislerimize tercüman en komik yorumlara gelin bir bakalım!
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2,044 TL 🤡
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Ne demek Slytherin ortak salonunun kapısına domuz yağı süremiyoruz?
Bu repliğin nerede geçtiğini bilenler bırakın liseyi üniversiteyi, doktorayı falan hep bitirdi, çoluk çocuğa karıştı.
Neymiş kötülük geri dönüyormuş. Bana ne kardeşim ben iksirime süpürgeme bakarım. ✋
Nazar duası > Avada kedavra
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Bakın bunu Hogwarts'ta öğretmezler.
Hufflepuff'ların bu güleç yüzlerinin arkasında karanlık işler döndüğü çok bariz zaten de neyse...
Hayali saç beyazlatır...
Bu oyunun geçtiği zaman diliminde bırakın Snape'i anası babası dahi hayatta değil ama şu isyan yine de dağları titretti.
Gabe hadi be kardeşim!
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