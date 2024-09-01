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20 Yıl Geciken Hogwarts Mektubu Etkisi Yaratan Hogwarts Legacy'e Gelen En Komik Yorumlar

20 Yıl Geciken Hogwarts Mektubu Etkisi Yaratan Hogwarts Legacy'e Gelen En Komik Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 13:54

Harry Potter okuyup/izledikten sonra kurşun kalemle büyü yapmaya çalışan, bir umut Hogwarts davet mektubunu beklemeye devam edenlere ilaç gibi gelen Hogwarts Legacy hakkında yapılmış hislerimize tercüman en komik yorumlara gelin bir bakalım!

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2,044 TL 🤡

2,044 TL 🤡

Ne demek Slytherin ortak salonunun kapısına domuz yağı süremiyoruz?

Ne demek Slytherin ortak salonunun kapısına domuz yağı süremiyoruz?

Bu repliğin nerede geçtiğini bilenler bırakın liseyi üniversiteyi, doktorayı falan hep bitirdi, çoluk çocuğa karıştı.

Bu repliğin nerede geçtiğini bilenler bırakın liseyi üniversiteyi, doktorayı falan hep bitirdi, çoluk çocuğa karıştı.

Neymiş kötülük geri dönüyormuş. Bana ne kardeşim ben iksirime süpürgeme bakarım. ✋

Neymiş kötülük geri dönüyormuş. Bana ne kardeşim ben iksirime süpürgeme bakarım. ✋

Nazar duası > Avada kedavra

Nazar duası > Avada kedavra
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Bakın bunu Hogwarts'ta öğretmezler.

Bakın bunu Hogwarts'ta öğretmezler.

Hufflepuff'ların bu güleç yüzlerinin arkasında karanlık işler döndüğü çok bariz zaten de neyse...

Hufflepuff'ların bu güleç yüzlerinin arkasında karanlık işler döndüğü çok bariz zaten de neyse...

Hayali saç beyazlatır...

Hayali saç beyazlatır...

Bu oyunun geçtiği zaman diliminde bırakın Snape'i anası babası dahi hayatta değil ama şu isyan yine de dağları titretti.

Bu oyunun geçtiği zaman diliminde bırakın Snape'i anası babası dahi hayatta değil ama şu isyan yine de dağları titretti.

Gabe hadi be kardeşim!

Gabe hadi be kardeşim!

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