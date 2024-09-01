Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock Daha Çıkmadan Kendi Rekorunu da Kırdı!

Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock Daha Çıkmadan Kendi Rekorunu da Kırdı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 15:19

3 rakamına alerjili Valve'ın yeni kahraman nişancı oyunu Deadlock hala resmi olarak çıkmasa da rekora doymuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Valve'ın duyurma zahmetine bile girmediği Deadlock'un Steam sayfası nihayet açılsa da oyuna hala herkes erişemiyor.

Valve'ın duyurma zahmetine bile girmediği Deadlock'un Steam sayfası nihayet açılsa da oyuna hala herkes erişemiyor.

6V6 kahraman nişancı oyunu Deadlock'un Steam sayfası açılmış olsa da oyuna hala yalnızca davetiyesi olan kullanıcılar erişebiliyor. Kısacası oyun hala herkesin erişimine açılmış değil.

Ancak tüm bunlar oyuncuların büyük ilgisini durdurabilmiş değil!

Ancak tüm bunlar oyuncuların büyük ilgisini durdurabilmiş değil!

Hala tam çıkışını gerçekleştirmeyen ve yalnızca sınırlı sayıda oyuncunun erişebildiği Deadlock şimdiden kendi eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu arka arkaya kırmaya devam ediyor. Oyun nihayetinde 100 bin oyuncu barajını da geride bırakmayı başardı. Deadlock'un bu zamana dek gördüğü en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı ise SteamDB verilerine göre 145,122 oldu.

Peki Valve'ın pek gizemli oyunu Deadlock ne zaman çıkacak?

Peki Valve'ın pek gizemli oyunu Deadlock ne zaman çıkacak?

Fiili olarak hala beta sürecinde diyebileceğimiz Deadlock'u halihazırda onbinlerce kişi deneyimliyor olsa da elimizde hala Valve cephesinden gelen resmi bir çıkış tarihi yok. Oyunun Steam sayfasının dahi 40 bin eş zamanlı oyuncuyu geride bıraktıktan sonra açıldığı düşünülecek olursa Valve'ın işi hiç belli olmaz...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın