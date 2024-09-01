Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock Daha Çıkmadan Kendi Rekorunu da Kırdı!
Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock Daha Çıkmadan Kendi Rekorunu da Kırdı!
3 rakamına alerjili Valve'ın yeni kahraman nişancı oyunu Deadlock hala resmi olarak çıkmasa da rekora doymuyor.
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Valve'ın duyurma zahmetine bile girmediği Deadlock'un Steam sayfası nihayet açılsa da oyuna hala herkes erişemiyor.
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Ancak tüm bunlar oyuncuların büyük ilgisini durdurabilmiş değil!
Peki Valve'ın pek gizemli oyunu Deadlock ne zaman çıkacak?
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