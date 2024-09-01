Valve'ın Yeni Oyunu Deadlock Daha Çıkmadan Kendi Rekorunu da Kırdı!

Hala tam çıkışını gerçekleştirmeyen ve yalnızca sınırlı sayıda oyuncunun erişebildiği Deadlock şimdiden kendi eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu arka arkaya kırmaya devam ediyor. Oyun nihayetinde 100 bin oyuncu barajını da geride bırakmayı başardı. Deadlock'un bu zamana dek gördüğü en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı ise SteamDB verilerine göre 145,122 oldu.