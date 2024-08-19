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Valve'ın Duyurma Zahmetine Bile Girmediği Deadlock Rekora Doymuyor!

Valve'ın Duyurma Zahmetine Bile Girmediği Deadlock Rekora Doymuyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 15:28

Konu Valve olunca 'ne yapsa yeridir' demeye alıştık. Firmanın bırakın resmi çıkışını yapmayı, henüz ortada duyurusu bile olmayan yeni oyunu Deadlock kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı.

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Valve'ın kapalı kapıları ardında bir süredir yeni bir oyunun piştiği artık sır değil.

Valve'ın kapalı kapıları ardında bir süredir yeni bir oyunun piştiği artık sır değil.

Neon Prime kod adıyla geliştirilmeye başlanan Deadlock şu anda kapalı beta aşamasında ve oyunu yalnızca Valve tarafından davetiye yollanan kulanıcılar ve oyuna erişimi olan oyunculardan davetiye alan kişiler deneyimleyebiliyorlar. Kısacası Deadlock oynamak için muhakkak davetiyeye ihtiyacınız var.

Ancak bırakın çıkmayı, daha resmi duyurusu bile yapılmamış olan Deadlock şimdiden rekorlar kırıyor!

Ancak bırakın çıkmayı, daha resmi duyurusu bile yapılmamış olan Deadlock şimdiden rekorlar kırıyor!

Valve tarafından duyurusu dahi yapılmamış olan Deadlock Steam'in en çok oynananlar listelerinde, üstelik kısıtlı erişimine rağmen yer bulmayı başarırken oyun kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu da kırdı. SteamDB verilerine göre oyun 44,512 anlık eş zamanlı oyuncu sayısını geçti.

Peki Valve'ın yeni gözdesi Deadlock ne zaman çıkacak?

Peki Valve'ın yeni gözdesi Deadlock ne zaman çıkacak?

Akıllardaki en büyük soru elbette Deadlock'a ne zaman kavuşacağımız ancak bir kez daha hatırlatmak gerekiyor ki henüz ortada bu oyunun duyurusu dahi yok. Kısacası Valve şu an resmi olarak oyuna dair bırakın çıkış tarihini, herhangi bir şey söylemiş değil. Ne diyelim, Valve işte...

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