Valve'ın Duyurma Zahmetine Bile Girmediği Deadlock Rekora Doymuyor!

Akıllardaki en büyük soru elbette Deadlock'a ne zaman kavuşacağımız ancak bir kez daha hatırlatmak gerekiyor ki henüz ortada bu oyunun duyurusu dahi yok. Kısacası Valve şu an resmi olarak oyuna dair bırakın çıkış tarihini, herhangi bir şey söylemiş değil. Ne diyelim, Valve işte...