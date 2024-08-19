Valve'ın Duyurma Zahmetine Bile Girmediği Deadlock Rekora Doymuyor!
Valve'ın Duyurma Zahmetine Bile Girmediği Deadlock Rekora Doymuyor!
Konu Valve olunca 'ne yapsa yeridir' demeye alıştık. Firmanın bırakın resmi çıkışını yapmayı, henüz ortada duyurusu bile olmayan yeni oyunu Deadlock kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı.
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Valve'ın kapalı kapıları ardında bir süredir yeni bir oyunun piştiği artık sır değil.
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Ancak bırakın çıkmayı, daha resmi duyurusu bile yapılmamış olan Deadlock şimdiden rekorlar kırıyor!
Peki Valve'ın yeni gözdesi Deadlock ne zaman çıkacak?
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