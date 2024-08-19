Silent Hill 2 Remake'ten Beklentileri Coşturan 27 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Hikayeye sadık kalarak bizleri yeniden o ürkütücü kasabaya götürecek olan Silent Hill 2 Remake için yayınlanan oynanış videosu oyunun yalnızca görsel manada iyileştirilmekle kalınmadığını, oynanış açısından da zenginleştirildiğini ve elbette çok daha ürkütücü göründüğünü de gözler önüne seriyor.

VGC tarafından yayınlanan oynanış videosuna buradan ulaşabilirsiniz.