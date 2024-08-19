Silent Hill 2 Remake'ten Beklentileri Coşturan 27 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi
Silent Hill 2 Remake'ten Beklentileri Coşturan 27 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi
Etkisinden hala çıkamadığımız efsane korku oyunu Silent Hill 2 remake olarak geri dönmeye hazırlanırken çıkışına gün saydığımız oyundan 27 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.
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Oyun dünyasının en ürkütücü kasabalarından birine attığımız ilk adımın üstünden tam 23 yıl geçti.
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Çıkışına gün saydığımız Silent Hill 2 Remake için yayınlanan 27 dakikalık yeni oynanış videosu ise beklentileri yükseltti.
Peki Silent Hill 2 Remake ne zaman çıkacak?
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