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Silent Hill 2 Remake'ten Beklentileri Coşturan 27 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Silent Hill 2 Remake'ten Beklentileri Coşturan 27 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 14:42

Etkisinden hala çıkamadığımız efsane korku oyunu Silent Hill 2 remake olarak geri dönmeye hazırlanırken çıkışına gün saydığımız oyundan 27 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

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Oyun dünyasının en ürkütücü kasabalarından birine attığımız ilk adımın üstünden tam 23 yıl geçti.

Oyun dünyasının en ürkütücü kasabalarından birine attığımız ilk adımın üstünden tam 23 yıl geçti.

Konami tarafından geliştirilen ve hala oyun dünyasının en kült korku serilerinden olan Silent Hill'in ikinci oyununun remake sürümüyle geri döneceği haberini ise bu yılın başlarında almıştık.

Çıkışına gün saydığımız Silent Hill 2 Remake için yayınlanan 27 dakikalık yeni oynanış videosu ise beklentileri yükseltti.

Çıkışına gün saydığımız Silent Hill 2 Remake için yayınlanan 27 dakikalık yeni oynanış videosu ise beklentileri yükseltti.

Hikayeye sadık kalarak bizleri yeniden o ürkütücü kasabaya götürecek olan Silent Hill 2 Remake için yayınlanan oynanış videosu oyunun yalnızca görsel manada iyileştirilmekle kalınmadığını, oynanış açısından da zenginleştirildiğini ve elbette çok daha ürkütücü göründüğünü de gözler önüne seriyor.

VGC tarafından yayınlanan oynanış videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Peki Silent Hill 2 Remake ne zaman çıkacak?

Peki Silent Hill 2 Remake ne zaman çıkacak?

Geçmişe tüyler ürperten bir dönüş yapmak isteyenler kadar böylesi bir efsaneyle ilk kez tanışmaya heyecanlı oyuncuların da merakla bekledikleri Silent Hill 2 Remake 8 Ekim tarihinde PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak.

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