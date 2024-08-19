500 Bin Dolardan Fazla Harcayarak Steam Level Rekorunu Kıran Oyuncu Çenemizi Yordu!

Steam'de seviye atlamak için oyun oynamak ve rozet kazanmak gibi eylemlerin yanında pazar yeri aracılığıyla rozetler almak da mümkün. Ünlü yayıncı OhnePixel'in yayın sırasında farkına vardığı kullanıcı şu anda 5960 level ile listenin tepesindeyken bu seviyeye çıkabilmek için 500 bin dolardan fazla parayı da gözden çıkarttığı belirtiliyor. Evet, yalnızca profil isminin yanında görünecek birkaç sayı için yarım milyon dolar!