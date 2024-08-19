500 Bin Dolardan Fazla Harcayarak Steam Level Rekorunu Kıran Oyuncu Çenemizi Yordu!
500 Bin Dolardan Fazla Harcayarak Steam Level Rekorunu Kıran Oyuncu Çenemizi Yordu!
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Steam profillerimiz ve kütüphanelerimiz biz oyuncular için gerçek manada bir servet.
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Harcayacak fazladan 500 bin doları olan bir oyuncu Steam seviyesini rekor seviyeye çıkartmak için kesenin ağzını açarak zirveye yerleşti.
Steam'in "en zengin" kullanıcısının envanteri de elbette servet değerinde.
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