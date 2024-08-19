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500 Bin Dolardan Fazla Harcayarak Steam Level Rekorunu Kıran Oyuncu Çenemizi Yordu!

500 Bin Dolardan Fazla Harcayarak Steam Level Rekorunu Kıran Oyuncu Çenemizi Yordu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 12:15

Çılgın bir oyuncu Steam'deki level rekorunun sahibi olmak için ufak bir serveti gözden çıkartarak 500 bin dolardan fazla harcama yaptı!

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Steam profillerimiz ve kütüphanelerimiz biz oyuncular için gerçek manada bir servet.

Steam profillerimiz ve kütüphanelerimiz biz oyuncular için gerçek manada bir servet.

Yıllarca emek emek biriktirdiğimiz tüm oyunlar, nadir başarımlar ve eşyaların yer aldığı Steam profilleri aynı zamanda farklı seviyelere de sahip. Esasen bu seviyeler pratikte pek de bir anlam ifade etmeseler de havalı göründükleri kesin.

Harcayacak fazladan 500 bin doları olan bir oyuncu Steam seviyesini rekor seviyeye çıkartmak için kesenin ağzını açarak zirveye yerleşti.

Harcayacak fazladan 500 bin doları olan bir oyuncu Steam seviyesini rekor seviyeye çıkartmak için kesenin ağzını açarak zirveye yerleşti.

Steam'de seviye atlamak için oyun oynamak ve rozet kazanmak gibi eylemlerin yanında pazar yeri aracılığıyla rozetler almak da mümkün. Ünlü yayıncı OhnePixel'in yayın sırasında farkına vardığı kullanıcı şu anda 5960 level ile listenin tepesindeyken bu seviyeye çıkabilmek için 500 bin dolardan fazla parayı da gözden çıkarttığı belirtiliyor. Evet, yalnızca profil isminin yanında görünecek birkaç sayı için yarım milyon dolar!

Steam'in "en zengin" kullanıcısının envanteri de elbette servet değerinde.

Steam'in "en zengin" kullanıcısının envanteri de elbette servet değerinde.

Canlı yayında keşfettiği profili dolaşan yayıncı OhnePixel Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu profilinde belirten kullanıcının envanterinde çok sayıda kıymetli CS2 kozmetiğine de rastladı. Envanterin değeri 300 bin doları bulurken hesabın toplam değeri 1 milyon dolara yakın.

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