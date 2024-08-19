Rockstar'ın Efsane Oyunu Bully Geri Dönme Hazırlığında Olabilir!
Rockstar'ın Efsane Oyunu Bully Geri Dönme Hazırlığında Olabilir!
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GTA'nın lise versiyonu desek hiç de sırıtmayacak Bully ile tanıştığımızda takvimler 2006 yılını gösteriyordu.
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Bully'nin yeni nesil konsollar için yolda olduğunu gösteren umut veren gelişme Tayvan'dan geldi.
Ancak bir diğer yandan hevesimiz kursağımızda da kalabilir.
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