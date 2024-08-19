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Rockstar'ın Efsane Oyunu Bully Geri Dönme Hazırlığında Olabilir!

Rockstar'ın Efsane Oyunu Bully Geri Dönme Hazırlığında Olabilir!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 11:30

Rockstar Games'in unutulmaz oyunlarından Bully görünüşe göre geri dönme hazırlığında zira yıllardır 'bir gelişme olsun' diye yollarını gözlediğimiz oyun yeni nesil konsollar için derecelendirildi!

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GTA'nın lise versiyonu desek hiç de sırıtmayacak Bully ile tanıştığımızda takvimler 2006 yılını gösteriyordu.

GTA'nın lise versiyonu desek hiç de sırıtmayacak Bully ile tanıştığımızda takvimler 2006 yılını gösteriyordu.

Oyun dünyasının gördüğü en bela, en haylaz çocuk karakterlerden James 'Jimmy' Hopkins ve onun yatılı okuldaki maceralarına ortak olduğumuz oyun Rockstar Games'in kült oyunlarından olsa da uzunca bir süredir bu cepheden ses soluk yoktu.

Bully'nin yeni nesil konsollar için yolda olduğunu gösteren umut veren gelişme Tayvan'dan geldi.

Bully'nin yeni nesil konsollar için yolda olduğunu gösteren umut veren gelişme Tayvan'dan geldi.

Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi Bully'i PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için derecelendirdi. Yeni nesil konsolların yanında listede yer alan PlayStation 4 ve Xbox One da dikkat çekiyor. Oyunun yaş derecelendirmesini yeni nesil konsollar için de alması haliyle bir remaster ihtimalini de oyuncuların akıllarına getirdi.

Ancak bir diğer yandan hevesimiz kursağımızda da kalabilir.

Ancak bir diğer yandan hevesimiz kursağımızda da kalabilir.

Bully'nin derecelendirilmesi oyun cephesinden heyecan verici haberler için hepimizi heveslendirmiş olsa da oyunun GTA+ sistemine ekleneceği açıklandı. Kısacası bu derecelendirmenin sebebi büyük ihtimalle bu durumdan kaynaklanıyor olabilir ancak yine de oyuncular umutlarını kaybetmiş değiller.

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