Age of Empires Mobile İçin Çıkış Tarihi Açıklandı: Peki Neler Vadediyor?

Başlangıç olarak Romalılar, Bizanslılar, Fransızlar ve Çinliler olmak üzere döneminin dört güçlü medeniyetini oyuncularına sunacak olan Age of Empires Mobile'da aynı zamanda Barbaros, Büyük İskender ve Hammurabi gibi farklı medeniyetlerden önemli tarihi kişilikler de yer alacak.