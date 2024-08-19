Age of Empires Mobile İçin Çıkış Tarihi Açıklandı: Peki Neler Vadediyor?
Age of Empires Mobile İçin Çıkış Tarihi Açıklandı: Peki Neler Vadediyor?
Efsaneler efsanesi strateji oyunu serisi Age of Empires'ı mobil cihazlara kavuşturacak Age of Empires Mobile için çıkış tarihi nihayet belli oldu.
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Pek çoğumuzun aklına strateji türü denince gelen ilk seri şüphesiz Age of Empires.
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Age of Empires Mobile'ın çıkış tarihi nihayetinde belli oldu.
Peki oyun neler vadediyor?
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