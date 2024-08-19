Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Mobil
Age of Empires Mobile İçin Çıkış Tarihi Açıklandı: Peki Neler Vadediyor?

Age of Empires Mobile İçin Çıkış Tarihi Açıklandı: Peki Neler Vadediyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 11:01

Efsaneler efsanesi strateji oyunu serisi Age of Empires'ı mobil cihazlara kavuşturacak Age of Empires Mobile için çıkış tarihi nihayet belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pek çoğumuzun aklına strateji türü denince gelen ilk seri şüphesiz Age of Empires.

Pek çoğumuzun aklına strateji türü denince gelen ilk seri şüphesiz Age of Empires.

Pek çok oyuncuya türün kapılarını aralayan seri nihayetinde mobil cihazlarda da oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Üstelik de oldukça yakın bir tarihte ve tamamen ücretsiz.

Age of Empires Mobile'ın çıkış tarihi nihayetinde belli oldu.

Age of Empires Mobile'ın çıkış tarihi nihayetinde belli oldu.

Şu anda ön kayıt sürecinde olan Age of Empires Mobile iOS ve Android cihazlar için tüm dünya genelinde 17 Ekim tarihinde yayınlanacak. Oyun çıkmadan ön kayıt yaptıran oyuncuların oyuna bazı avantajlarla başlayacağını da hatırlatalım.

Peki oyun neler vadediyor?

Peki oyun neler vadediyor?

Başlangıç olarak Romalılar, Bizanslılar, Fransızlar ve Çinliler olmak üzere döneminin dört güçlü medeniyetini oyuncularına sunacak olan Age of Empires Mobile'da aynı zamanda Barbaros, Büyük İskender ve Hammurabi gibi farklı medeniyetlerden önemli tarihi kişilikler de yer alacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın