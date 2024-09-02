Ünlü Dövüş Oyunu Serisi Tekken'de Neden Hiç Türk Dövüşçü Olmadığını Geliştirici Açıkladı
Ünlü Dövüş Oyunu Serisi Tekken'de Neden Hiç Türk Dövüşçü Olmadığını Geliştirici Açıkladı
Oyun dünyasının en ünlü dövüş oyunu serilerinden Tekken'de neden hiç Türk dövüşçü görmediğimizi serinin pek çok oyununda imzası bulunan Katsuhiro Harada açıkladı.
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İlk oyunuyla 1994 yılında karşımıza çıkan Tekken serisi hala oyun dünyasının en popüler dövüş oyunu serileri arasında.
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Tekken serisinde pek çok farklı ülkeden dövüşçü görmemize rağmen neden hiç Türk karakter olmadığını da kendisine yöneltilen bir soru üzerine serinin farklı oyunlarında imzası bulunan geliştirici Katsuhiro Harada açıkladı.
Tekken serisine Türk karakter önerisi akıllara Street Fighter'ın yağlı güreşçisi Hakan'ı da getirdi.
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