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Ünlü Dövüş Oyunu Serisi Tekken'de Neden Hiç Türk Dövüşçü Olmadığını Geliştirici Açıkladı

Ünlü Dövüş Oyunu Serisi Tekken'de Neden Hiç Türk Dövüşçü Olmadığını Geliştirici Açıkladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 11:59

Oyun dünyasının en ünlü dövüş oyunu serilerinden Tekken'de neden hiç Türk dövüşçü görmediğimizi serinin pek çok oyununda imzası bulunan Katsuhiro Harada açıkladı.

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İlk oyunuyla 1994 yılında karşımıza çıkan Tekken serisi hala oyun dünyasının en popüler dövüş oyunu serileri arasında.

İlk oyunuyla 1994 yılında karşımıza çıkan Tekken serisi hala oyun dünyasının en popüler dövüş oyunu serileri arasında.

Hayli köklü bir geçmişe sahip olan seri yıllar içinde karşımıza çok farklı geçmişlere ve hikayelere sahip, geniş bir karakter havuzuyla çıktı. Robotlardan tutun da hayvanlara kadar epey geniş bir karakter havuzuna sahip seride pek çok farklı ülkeden de dövüşçü gördük.

Tekken serisinde pek çok farklı ülkeden dövüşçü görmemize rağmen neden hiç Türk karakter olmadığını da kendisine yöneltilen bir soru üzerine serinin farklı oyunlarında imzası bulunan geliştirici Katsuhiro Harada açıkladı.

Tekken serisinde pek çok farklı ülkeden dövüşçü görmemize rağmen neden hiç Türk karakter olmadığını da kendisine yöneltilen bir soru üzerine serinin farklı oyunlarında imzası bulunan geliştirici Katsuhiro Harada açıkladı.
twitter.com

Serinin hayranı olduğunu ve bir Türk karakter görmeyi çok istediğini söyleyen bir oyuncuya yanıt veren Harada geçmişte bu konuya dair iki denemeleri olduğunu ve Tekken'de neden hiç Türk karakter görmediğimizi şöyle anlattı:

'Her hayran topluluğunun bulunduğu her ülkeden karakterler yarattık ve denemeye devam ediyoruz. Bireysel olarak, geçmişte Türk karakterler için iki fikrimiz oldu. Ancak bu fikirler zamanlama, dövüş stiline uygunluk veya piyasa koşulları gibi değişkenlik gösteren çeşitli nedenlerle hayata geçmeyebiliyor. Sadece ilk ilham sonuna kadar doğru hissettirdiğinde karakter yaratılıp ve karşınıza çıkartılacaklardır. Fikirler üretmeye devam edeceğiz ve denemeye istekliyiz. Oops, burada daha önce bahsettiğim nedenlerden dolayı, geliştiricilere belirli dövüş stilleri veya karakter görünümleri için fikir vermenizi önermiyorum.'

Tekken serisine Türk karakter önerisi akıllara Street Fighter'ın yağlı güreşçisi Hakan'ı da getirdi.

Tekken serisine Türk karakter önerisi akıllara Street Fighter'ın yağlı güreşçisi Hakan'ı da getirdi.

Tekken serisinin en güçlü rakibi olan köklü dövüş oyunu serisi Street Fighter'daki Hakan karakteri bir yağlı güreşçi olmanın yanında enteresan ten rengini de güneş altında güreştiği zamanlardan kalan yanıklarından miras almış. Karakterin enteresan saç rengi ise Türk rengi olarak anılan turkuazdan geliyor. Street Fighter'daki Türk dövüşçü temsili böyleyken insan Tekken'de durumlar nasıl olurdu diye düşünmeden de edemiyor tabi.

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