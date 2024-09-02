Ünlü Dövüş Oyunu Serisi Tekken'de Neden Hiç Türk Dövüşçü Olmadığını Geliştirici Açıkladı

'Her hayran topluluğunun bulunduğu her ülkeden karakterler yarattık ve denemeye devam ediyoruz. Bireysel olarak, geçmişte Türk karakterler için iki fikrimiz oldu. Ancak bu fikirler zamanlama, dövüş stiline uygunluk veya piyasa koşulları gibi değişkenlik gösteren çeşitli nedenlerle hayata geçmeyebiliyor. Sadece ilk ilham sonuna kadar doğru hissettirdiğinde karakter yaratılıp ve karşınıza çıkartılacaklardır. Fikirler üretmeye devam edeceğiz ve denemeye istekliyiz. Oops, burada daha önce bahsettiğim nedenlerden dolayı, geliştiricilere belirli dövüş stilleri veya karakter görünümleri için fikir vermenizi önermiyorum.'