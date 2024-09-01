Efsane Verdansk Haritası Call of Duty Warzone’a Geri Dönüyor
Efsane Verdansk Haritası Call of Duty Warzone’a Geri Dönüyor
Call of Duty Warzone'un klasikleşmiş ve oyuncuların gönlünde ayrı bir yere sahip haritası Verdansk uzun bir aranın ardından yeniden oyuna dönme hazırlığında.
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Call of Duty Wazrone 2020 yılında karşımıza ilk çıktığında deyim yerindeyse yer yerinden oynamıştı.
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Oyunun sevilen haritası Verdansk Call of Duty Warzone'a geri dönüyor!
Peki Verdansk Call of Duty Warzone'a ne zaman tekrar eklenecek?
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