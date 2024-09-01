Efsane Verdansk Haritası Call of Duty Warzone’a Geri Dönüyor

Call of Duty resmi hesabından yapılan ve efsane haritanın geri dönüşünü müjdeleyen gönderi oyuncular tarafından büyük sevinçle karşılanmış olsa da Verdansk'ın Call of Duty'e ne zaman ekleneceği net olarak belli değil. Activison'dan gelen tarih ise 2025 yılını işaret ediyor.