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Efsane Verdansk Haritası Call of Duty Warzone’a Geri Dönüyor

Efsane Verdansk Haritası Call of Duty Warzone’a Geri Dönüyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 17:33

Call of Duty Warzone'un klasikleşmiş ve oyuncuların gönlünde ayrı bir yere sahip haritası Verdansk uzun bir aranın ardından yeniden oyuna dönme hazırlığında.

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Call of Duty Wazrone 2020 yılında karşımıza ilk çıktığında deyim yerindeyse yer yerinden oynamıştı.

Call of Duty Wazrone 2020 yılında karşımıza ilk çıktığında deyim yerindeyse yer yerinden oynamıştı.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden Call of Duty'i battle royale türü ile tanıştıran Warzone kısa sürede müthiş bir popülerlik kazanmıştı. Oyunun açık ara en çok sevilen Verdansk haritasıyla da tam da bu zamanda tanışmıştık.

Oyunun sevilen haritası Verdansk Call of Duty Warzone'a geri dönüyor!

Peki Verdansk Call of Duty Warzone'a ne zaman tekrar eklenecek?

Peki Verdansk Call of Duty Warzone'a ne zaman tekrar eklenecek?

Call of Duty resmi hesabından yapılan ve efsane haritanın geri dönüşünü müjdeleyen gönderi oyuncular tarafından büyük sevinçle karşılanmış olsa da Verdansk'ın Call of Duty'e ne zaman ekleneceği net olarak belli değil. Activison'dan gelen tarih ise 2025 yılını işaret ediyor.

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