Control ve Alan Wake İçin Dizi ve Film Projeleri Yolda

Control 2'yi iki firmanın ortak finanse edeceği haberinin yanında oyuncuları esas heyecanlandıran ise Control ve Alan Wake evrenlerinin yoldaki dizi ve film uyarlaması haberlerini almak oldu. Remedy tarafından yapılan açıklamada Control ve Alan Wake'in dizi ve film formatlarında izleyicilerle buluşacağı da açıklandı. Açıklanan ortaklığa göre Annapurna bu evrenleri ekrana uyarlama görevini üstlenirken Remedy ise Control 2'nin geliştirme sürecine hız verecek.