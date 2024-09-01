Control ve Alan Wake İçin Dizi ve Film Projeleri Yolda
Control ve Alan Wake İçin Dizi ve Film Projeleri Yolda
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Bu zamana dek karşımıza Max Payne, Alan Wake ve Control gibi harika oyun ve serilerle çıkmış olan Remedy bu kez bu evrenleri izleyicilerle buluşturma hazırlığında.
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Remedy Control ve Alan Wake'in dizi ve film uyarlamaları için oyun dünyasının bir diğer sevilen şirketi Annapurna ile ortaklığa gittiklerini açıkladı.
Control ve Alan Wake'in dizi ve film uyarlamaları için henüz bir tarih paylaşılmış değil.
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