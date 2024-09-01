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Control ve Alan Wake İçin Dizi ve Film Projeleri Yolda

Control ve Alan Wake İçin Dizi ve Film Projeleri Yolda

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 13:05

Oyun dünyasının iki sevilen firması çok sevilen Control ve Alan Wake evrenlerini izleyici karşısına da çıkartmak için ortaklık imzaladıklarını açıklayarak oyuncuları heyecanlandırdı.

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Bu zamana dek karşımıza Max Payne, Alan Wake ve Control gibi harika oyun ve serilerle çıkmış olan Remedy bu kez bu evrenleri izleyicilerle buluşturma hazırlığında.

Bu zamana dek karşımıza Max Payne, Alan Wake ve Control gibi harika oyun ve serilerle çıkmış olan Remedy bu kez bu evrenleri izleyicilerle buluşturma hazırlığında.

Oyun uyarlaması dizi ve filmlerin hız kazandığı, ortaya ise hayli sevilen ve başarılı işlerin çıktığı son dönemde Remedy de yarattığı harika evrenleri farklı dizi ve film projeleri ile ekranlara getirme hazırlığında.

Remedy Control ve Alan Wake'in dizi ve film uyarlamaları için oyun dünyasının bir diğer sevilen şirketi Annapurna ile ortaklığa gittiklerini açıkladı.

Remedy Control ve Alan Wake'in dizi ve film uyarlamaları için oyun dünyasının bir diğer sevilen şirketi Annapurna ile ortaklığa gittiklerini açıkladı.
twitter.com

Control 2'yi iki firmanın ortak finanse edeceği haberinin yanında oyuncuları esas heyecanlandıran ise Control ve Alan Wake evrenlerinin yoldaki dizi ve film uyarlaması haberlerini almak oldu. Remedy tarafından yapılan açıklamada Control ve Alan Wake'in dizi ve film formatlarında izleyicilerle buluşacağı da açıklandı. Açıklanan ortaklığa göre Annapurna bu evrenleri ekrana uyarlama görevini üstlenirken Remedy ise Control 2'nin geliştirme sürecine hız verecek.

Control ve Alan Wake'in dizi ve film uyarlamaları için henüz bir tarih paylaşılmış değil.

Control ve Alan Wake'in dizi ve film uyarlamaları için henüz bir tarih paylaşılmış değil.

Remedy ve Annapurna arasında duyurulan ortaklık henüz çok yeniyken her iki şirketten de projelerin geleceği, izleyicilerin karşısına çıkartılacak ürünler ve diğer detaylar hakkında bir açıklama gelmiş değil. Kısacası iki sevilen şirketin ortaklığından nasıl sonuçlar doğacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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