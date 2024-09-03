Tartışmalı Türk Oyunu Erzurum Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Tartışmalı Türk Oyunu Erzurum Hakkında Yapılmış En Komik Yorumlar
Ülkemizdeki oyuncuların bir türlü aşamadıkları, çıkışının üzerinden yıllar geçse de goygoyu hala devam eden Erzurum oyunu hakkında yapılmış en komik yorumlara gelin birlikte göz atalım.
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Alınmaca gücenmece olmasın, komşuya itelemek ata sporumuz.
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Yalnızca 0,49 dolara türküye doymak ister misiniz?
Erzurum Beled... Pardon, geliştirici göreve!
Cami konusunda dertler derya.
Her yiğidin bir tarhana içişi vardır.
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Şehitlerin mezarında Fatiha okurken ayı mı saldırdı? Benim rüyaların saçmalık seviyesi de buralarda.
Hepimiz öyle demiştik ama...
Yaşanır mı yaşanır yani.
Ekmeğin 2,5 TL olduğu çooook eski zamanlardan bir yorum. Yani 3 yıl önce falan.
+16,63 TL kar.
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