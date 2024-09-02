Oyun Bilgini Test Ediyoruz: 10/10 Yapabilecek misin?
Oyun Bilgini Test Ediyoruz: 10/10 Yapabilecek misin?
Oyunlar konusunda kendine güveniyorsan seni şöyle alalım! Bakalım bu oyun testinde 10/10 yapacak kadar oyun gurmesi misin?
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1. The Sims serisinin kaç ana oyunu vardır?
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2. Fortnite kaç yılında piyasaya sürülmüştür?
3. Hangi silah "Dubstep Gun" diye sorsak peki?
4. Lara Croft'un burcu nedir?
5. Bu görsel hangi oyuna ait?
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6. Pixels filminde de rol alan, Pac-Man'in yaratıcısı kimdir?
7. Sim dilinde birine merhaba demek istediğinizde hangisini kullanmalısınız?
8. Team Fortress 2'de kaç seçilebilir karakter vardır?
9. Peki PC oyunculuğunun kalesi Steam'in ne zaman kurulduğunu sorsak?
10. Geldik son soruya! Street Fighter'ın yiğit yağlı güreşçisi Türk karakterinin adı ne?
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