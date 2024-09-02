Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Oyun Bilgini Test Ediyoruz: 10/10 Yapabilecek misin?

Oyun Bilgini Test Ediyoruz: 10/10 Yapabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 15:25

Oyunlar konusunda kendine güveniyorsan seni şöyle alalım! Bakalım bu oyun testinde 10/10 yapacak kadar oyun gurmesi misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. The Sims serisinin kaç ana oyunu vardır?

2. Fortnite kaç yılında piyasaya sürülmüştür?

3. Hangi silah "Dubstep Gun" diye sorsak peki?

4. Lara Croft'un burcu nedir?

4. Lara Croft'un burcu nedir?

5. Bu görsel hangi oyuna ait?

5. Bu görsel hangi oyuna ait?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Pixels filminde de rol alan, Pac-Man'in yaratıcısı kimdir?

6. Pixels filminde de rol alan, Pac-Man'in yaratıcısı kimdir?

7. Sim dilinde birine merhaba demek istediğinizde hangisini kullanmalısınız?

8. Team Fortress 2'de kaç seçilebilir karakter vardır?

9. Peki PC oyunculuğunun kalesi Steam'in ne zaman kurulduğunu sorsak?

10. Geldik son soruya! Street Fighter'ın yiğit yağlı güreşçisi Türk karakterinin adı ne?

10. Geldik son soruya! Street Fighter'ın yiğit yağlı güreşçisi Türk karakterinin adı ne?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın