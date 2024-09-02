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Sevgilisinin Oyun Oynamasını Gezmesine Tercih Eden Kişi Eski Tartışmayı Alevlendirdi

Sevgilisinin Oyun Oynamasını Gezmesine Tercih Eden Kişi Eski Tartışmayı Alevlendirdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 12:45

Sevgilisi ile arasında geçen bir diyaloğu paylaşan kullanıcı 'gamer' erkekler hakkındaki hayli eski ve bir türlü sonuca bağlanamayan malum tartışmanın fitilini tekrar ateşledi.

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Sosyal medyanın hiç bitmeyen gündemlerinden biri biliyorsunuz ki ikili ilişkiler.

Sosyal medyanın hiç bitmeyen gündemlerinden biri biliyorsunuz ki ikili ilişkiler.

Romantik ilişkiler konusunda haliyle herkesin söyleyecek bir sözü varken 'gamer' erkekler de bu hiç bitmeyen tartışmanın bol bol öznesi oluyorlar.

Hemen bir örnek vermek gerekirse 👇

Sevgilisi ile arasında geçen tatlı bir diyaloğu paylaşan bir oyuncu da hiç bilmeden bu tartışmayı tekrar alevlendirdi.

Sevgilisi ile arasında geçen tatlı bir diyaloğu paylaşan bir oyuncu da hiç bilmeden bu tartışmayı tekrar alevlendirdi.
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E haliyle ahali de kendi fikirlerini belirtmekten geri durmadı.

E haliyle ahali de kendi fikirlerini belirtmekten geri durmadı.
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İkilinin diyaloğuna hak verenler olduğu gibi...

İkilinin diyaloğuna hak verenler olduğu gibi...
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👇

👇
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Durumun aslında o kadar iyi niyetli olmadığını savunanlar da vardı.

Durumun aslında o kadar iyi niyetli olmadığını savunanlar da vardı.
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👇

👇
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Ve tabi hayal kırıklığını zamanında iliklerinde hissetmiş olanlar...

Ve tabi hayal kırıklığını zamanında iliklerinde hissetmiş olanlar...
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Ve elbette her şey bir gün bitse de yıllardır bizi terk etmeyen Knight Online'a da saygı duruşu yapıldı. 🫡

Ve elbette her şey bir gün bitse de yıllardır bizi terk etmeyen Knight Online'a da saygı duruşu yapıldı. 🫡
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E tabi diyalog karşısında hayallere dalanlar da oldu.

E tabi diyalog karşısında hayallere dalanlar da oldu.
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Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun yorumlara!

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