Sevgilisinin Oyun Oynamasını Gezmesine Tercih Eden Kişi Eski Tartışmayı Alevlendirdi
Sevgilisinin Oyun Oynamasını Gezmesine Tercih Eden Kişi Eski Tartışmayı Alevlendirdi
Sevgilisi ile arasında geçen bir diyaloğu paylaşan kullanıcı 'gamer' erkekler hakkındaki hayli eski ve bir türlü sonuca bağlanamayan malum tartışmanın fitilini tekrar ateşledi.
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Sosyal medyanın hiç bitmeyen gündemlerinden biri biliyorsunuz ki ikili ilişkiler.
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Sevgilisi ile arasında geçen tatlı bir diyaloğu paylaşan bir oyuncu da hiç bilmeden bu tartışmayı tekrar alevlendirdi.
E haliyle ahali de kendi fikirlerini belirtmekten geri durmadı.
İkilinin diyaloğuna hak verenler olduğu gibi...
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Durumun aslında o kadar iyi niyetli olmadığını savunanlar da vardı.
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Ve tabi hayal kırıklığını zamanında iliklerinde hissetmiş olanlar...
Ve elbette her şey bir gün bitse de yıllardır bizi terk etmeyen Knight Online'a da saygı duruşu yapıldı. 🫡
E tabi diyalog karşısında hayallere dalanlar da oldu.
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