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NPC Kısaltmasına Yeni Soluk Getiren Kullanıcı Goygoyculara Gün Doğurdu

NPC Kısaltmasına Yeni Soluk Getiren Kullanıcı Goygoyculara Gün Doğurdu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 09:38

Biz oyuncular epey aşina olsak da NPC kısaltması herkes için aynı manalara gelmiyor! Bir kullanıcı kafasındaki NPC açılımını anlatınca diğerleri de kısaltmanın anlamına yepyeni soluklar getirerek ufkumuzu açtılar, iş de oyuncuların omuzlarına düştü!

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Oyun dünyası ve internet kendine has bol bol kısaltmaya sahip. Onlardan en sık kullanılanlardan biri de "NPC" kısaltması.

Oyun dünyası ve internet kendine has bol bol kısaltmaya sahip. Onlardan en sık kullanılanlardan biri de "NPC" kısaltması.

İyisi mi biz başlamadan önce kısaltmanın açılımını da yapalım. Video oyunlarında oyuncu olmayan ve bir oyuncu tarafından kontrol edilmeyen tüm karakterler için kullanılan NPC kısaltmasının açılımı 'Non-player character'.

Fakat bir kullanıcı NPC kısaltmasına getirdiği yeni açılımla hepimize bildiğimiz şeyin doğrusunu unutturdu!

Fakat bir kullanıcı NPC kısaltmasına getirdiği yeni açılımla hepimize bildiğimiz şeyin doğrusunu unutturdu!
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Ve kendisi yalnız da değildi!

Ve kendisi yalnız da değildi!
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NPC tartışması sürerken kısaltmaya yeni açılımlar da bulundu.

NPC tartışması sürerken kısaltmaya yeni açılımlar da bulundu.
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Halkımızı konuya dair bilinçlendirmek de oyunculara düştü!

Halkımızı konuya dair bilinçlendirmek de oyunculara düştü!
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Kısaltmanın günlük kullanımına örnekler de vererek konu iyice pekiştirilmek istendi.

Kısaltmanın günlük kullanımına örnekler de vererek konu iyice pekiştirilmek istendi.
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Kimi kullanıcılar da bu açıklamalarla birlikte internete verdikleri paranın karşılığını aldılar.

Kimi kullanıcılar da bu açıklamalarla birlikte internete verdikleri paranın karşılığını aldılar.
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Peki sizin kafanızda bir türlü oturtamadığınız kısaltmalar ve açılımlar var mı?

Peki sizin kafanızda bir türlü oturtamadığınız kısaltmalar ve açılımlar var mı?
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E buyurun yorumlara!

E buyurun yorumlara!
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