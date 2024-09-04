NPC Kısaltmasına Yeni Soluk Getiren Kullanıcı Goygoyculara Gün Doğurdu
NPC Kısaltmasına Yeni Soluk Getiren Kullanıcı Goygoyculara Gün Doğurdu
Biz oyuncular epey aşina olsak da NPC kısaltması herkes için aynı manalara gelmiyor! Bir kullanıcı kafasındaki NPC açılımını anlatınca diğerleri de kısaltmanın anlamına yepyeni soluklar getirerek ufkumuzu açtılar, iş de oyuncuların omuzlarına düştü!
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Oyun dünyası ve internet kendine has bol bol kısaltmaya sahip. Onlardan en sık kullanılanlardan biri de "NPC" kısaltması.
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Fakat bir kullanıcı NPC kısaltmasına getirdiği yeni açılımla hepimize bildiğimiz şeyin doğrusunu unutturdu!
Ve kendisi yalnız da değildi!
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NPC tartışması sürerken kısaltmaya yeni açılımlar da bulundu.
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Halkımızı konuya dair bilinçlendirmek de oyunculara düştü!
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Kısaltmanın günlük kullanımına örnekler de vererek konu iyice pekiştirilmek istendi.
Kimi kullanıcılar da bu açıklamalarla birlikte internete verdikleri paranın karşılığını aldılar.
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Peki sizin kafanızda bir türlü oturtamadığınız kısaltmalar ve açılımlar var mı?
E buyurun yorumlara!
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