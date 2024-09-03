Schengen İmtihanlarını Papers, Please ile Anlatan Oyuncuların İsyanı Dağları Titretti
Schengen İmtihanlarını Papers, Please ile Anlatan Oyuncuların İsyanı Dağları Titretti
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Papers, Please oyuncularının vize mağdurlarından çok daha önce öğrenmek zorunda kaldığı bazı şeyler bugün maalesef gerçeklerimiz oldu.
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Bir oyuncu da Schengen sürecini oyun dünyasının en çetin sınır kapısına sahip Papers, Please'e benzeterek yaramıza tuz bastı desek yeridir.
Papers, Please'in ülkeye girebilmek için ter döken NPC'leri de yaramıza tuz bastı haliyle!
Arstotzka cennet cennet.
Evrak toplarken hepimiz seni anladık be Jorji reis. Affet.
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Azmine hayran kaldığımız, Arstotzka aşığı o beyi de şöyle göstermeden geçmeyelim.
Tabii oyunun bir de şu boyutu var.
Henüz şunu yaşayan duymadık ama oyunla paralelliklere bakarsak olur mu olur...
Günlük empatimizi de yaptık.
Acaba vize görevlileri de bizim hakkımızda böyle mi düşünüyordur?
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Bakın bu duyurular hep yapılıyor ama, aaaa.
Ne diyelim, yine ağlanacak halimize güldük!
Peki sizin oyunda veya vize sürecinde yaşadığınız ilginç anılar var mı?
Buyurun yorumlara!
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