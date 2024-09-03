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Schengen İmtihanlarını Papers, Please ile Anlatan Oyuncuların İsyanı Dağları Titretti

Schengen İmtihanlarını Papers, Please ile Anlatan Oyuncuların İsyanı Dağları Titretti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 15:33

Ülkece ahiret sınavı gibi Schengen süreçlerinden geçtiğimiz artık sır değilken oyuncular da isyanlarını oyun dünyasının en çetin sınır kapısına sahip Papers, Please ile anlatarak yine ağlanacak halimize güldürmeyi başardılar.

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Papers, Please oyuncularının vize mağdurlarından çok daha önce öğrenmek zorunda kaldığı bazı şeyler bugün maalesef gerçeklerimiz oldu.

Papers, Please oyuncularının vize mağdurlarından çok daha önce öğrenmek zorunda kaldığı bazı şeyler bugün maalesef gerçeklerimiz oldu.

Yalnızca Schengen değil, herhangi bir ülkeye ziyaret, hatta iş için dahi vize almak çoğumuz için en tatlı rüyaları süsleyebilecek bir ihtimale dönüşmüşken durumun goygoyları da elbette sosyal medyayı dolduruyor.

Bir oyuncu da Schengen sürecini oyun dünyasının en çetin sınır kapısına sahip Papers, Please'e benzeterek yaramıza tuz bastı desek yeridir.

Bir oyuncu da Schengen sürecini oyun dünyasının en çetin sınır kapısına sahip Papers, Please'e benzeterek yaramıza tuz bastı desek yeridir.
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Bilmeyenler için Papers, Please'den biraz bahsetmek gerekirse yapımda baskıcı, dört tarafı savaş ve düşmanlarla dolu kurgusal bir ülkenin pasaport memuru olarak ülkeye kimin girip çıkacağının sorumluluğunu alıyoruz. Tabi bu sırada pasaportları kontrol etmek de bizim işimiz. Pasaport kuyruğunda yaşanan olaylara, gizemli direnişçi gruplara vesaire hiç değinmiyoruz bile.

Papers, Please'in ülkeye girebilmek için ter döken NPC'leri de yaramıza tuz bastı haliyle!

Papers, Please'in ülkeye girebilmek için ter döken NPC'leri de yaramıza tuz bastı haliyle!
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Arstotzka cennet cennet.

Arstotzka cennet cennet.
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Evrak toplarken hepimiz seni anladık be Jorji reis. Affet.

Evrak toplarken hepimiz seni anladık be Jorji reis. Affet.
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Azmine hayran kaldığımız, Arstotzka aşığı o beyi de şöyle göstermeden geçmeyelim.

Azmine hayran kaldığımız, Arstotzka aşığı o beyi de şöyle göstermeden geçmeyelim.
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Tabii oyunun bir de şu boyutu var.

Tabii oyunun bir de şu boyutu var.
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Henüz şunu yaşayan duymadık ama oyunla paralelliklere bakarsak olur mu olur...

Henüz şunu yaşayan duymadık ama oyunla paralelliklere bakarsak olur mu olur...
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Günlük empatimizi de yaptık.

Günlük empatimizi de yaptık.
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Acaba vize görevlileri de bizim hakkımızda böyle mi düşünüyordur?

Acaba vize görevlileri de bizim hakkımızda böyle mi düşünüyordur?
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Bakın bu duyurular hep yapılıyor ama, aaaa.

Bakın bu duyurular hep yapılıyor ama, aaaa.
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Ne diyelim, yine ağlanacak halimize güldük!

Ne diyelim, yine ağlanacak halimize güldük!
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Peki sizin oyunda veya vize sürecinde yaşadığınız ilginç anılar var mı?

Peki sizin oyunda veya vize sürecinde yaşadığınız ilginç anılar var mı?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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