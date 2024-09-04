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GTA Oynar Gibi Polisten Kaçan Yayıncının Banlanmaması İzleyenleri Çileden Çıkarttı!

GTA Oynar Gibi Polisten Kaçan Yayıncının Banlanmaması İzleyenleri Çileden Çıkarttı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 10:57

Kick'teki canlı yayını esnasında trafik polisinden GTA oynarmış gibi başkalarının canını da tehlikeye atarak kaçan yayıncıya platformdan ceza gelmemesi izleyicileri kızdırdı.

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Twitch'in en güçlü rakibi Kick sık sık platformdaki skandallarla da gündeme geliyor.

Twitch'in en güçlü rakibi Kick sık sık platformdaki skandallarla da gündeme geliyor.

Kumar yayınları sebebiyle ülkemizde bir süreliğine erişime kapatılan Kick güçlü rakibi Twitch'e göre çok daha özgür bir ortam vadetse de bu özgürlük beraberinde skandalları ve tartışmalı kararları da getiriyor.

MostValid adlı bir Kick kullanıcısı polisin dur ihtarına uymayıp başkalarının canını da tehlikeye atarak canlı yayında firar edince izleyiciler de duruma tepki gösterdiler.

"GTA 6 iyi görünüyor."

"GTA 6 iyi görünüyor."
twitter.com

"İnsanlar plakalarının olduğunu biliyorlar değil mi? Buna asla değmez."

"İnsanlar plakalarının olduğunu biliyorlar değil mi? Buna asla değmez."
twitter.com

"Ortalama bir Kick yayını."

"Ortalama bir Kick yayını."
twitter.com

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