GTA Oynar Gibi Polisten Kaçan Yayıncının Banlanmaması İzleyenleri Çileden Çıkarttı!
GTA Oynar Gibi Polisten Kaçan Yayıncının Banlanmaması İzleyenleri Çileden Çıkarttı!
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Twitch'in en güçlü rakibi Kick sık sık platformdaki skandallarla da gündeme geliyor.
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MostValid adlı bir Kick kullanıcısı polisin dur ihtarına uymayıp başkalarının canını da tehlikeye atarak canlı yayında firar edince izleyiciler de duruma tepki gösterdiler.
"GTA 6 iyi görünüyor."
"İnsanlar plakalarının olduğunu biliyorlar değil mi? Buna asla değmez."
"Ortalama bir Kick yayını."
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