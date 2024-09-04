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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Harry Potter Aşkımız Kabardı!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Harry Potter Aşkımız Kabardı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 08:40

Steam Türkiye'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları belli oldu. Bu hafta da Black Myth: Wukong etkisi devam ederken yılın beklenen oyunu da yükselişte.

Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.

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1. Listenin zirvesi hala Black Myth: Wukong'a emanet.

1. Listenin zirvesi hala Black Myth: Wukong'a emanet.

Çin'den çıkıp tüm dünyadaki oyuncuların gündemine oturan Black Myth: Wukong ortalığın tozunu attırmaya devam ediyor. Müthiş bir başarı yakalayan oyun 60 dolarlık fiyatıyla bir süre daha listenin zirvesinden düşecek gibi değil.

2. Ön Siparişteki Call of Duty: Black Ops 6 yükselişte.

2. Ön Siparişteki Call of Duty: Black Ops 6 yükselişte.

Call of Duty hayranlarının ve oyun dünyasının merakla beklediği Call of Duty: Black Ops 6 25 Ekim tarihinde karşımıza çıkmaya hazırlanırken 69,99 dolardan ön siparişe açılan oyun daha şimdiden Steam listelerinde zirveye yakın konumlanmayı başardı.

3. Hogwarts Legacy'e ise indirim yaradı.

3. Hogwarts Legacy'e ise indirim yaradı.

Normalde 59,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Hogwarts Legacy şu anda her platformda tarihinin en büyük indiriminde. %70'lik indirimle Steam'de 17,99 dolara satılan oyun uzun bir aranın ardından sonra listeye geri dönmeyi başardı.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • EA Sports FC 25

  • Grand Theft Auto V

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

  • Red Dead Redemption 2

  • Diablo IV

  • Age of Mythology: Retold

  • Dead by Daylight

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