Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Harry Potter Aşkımız Kabardı!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Harry Potter Aşkımız Kabardı!
Steam Türkiye'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları belli oldu. Bu hafta da Black Myth: Wukong etkisi devam ederken yılın beklenen oyunu da yükselişte.
Oynaması ücretsiz oyunlar dahil edilmemiştir.
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1. Listenin zirvesi hala Black Myth: Wukong'a emanet.
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2. Ön Siparişteki Call of Duty: Black Ops 6 yükselişte.
3. Hogwarts Legacy'e ise indirim yaradı.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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