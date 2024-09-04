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Eylül Ayının İlk Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri Tam 3.990 TL!

Eylül Ayının İlk Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri Tam 3.990 TL!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 08:03

Xbox Game Pass kütüphanesine Eylül ayının ilk yarısında eklenecek oyunlar belli oldu. Aralarında henüz çıkmayan yapımlar bile var!

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Xbox Game Pass kütüphanesi büyümeye devam ediyor!

Xbox Game Pass kütüphanesi büyümeye devam ediyor!

Eylül ayının ilk yarısında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ayın en çok heyecanlandıran oyunu ise henüz 4 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek Age of Mythology: Retold olacak.

Onu ise farklı oyunlar takip ediyor;

Onu ise farklı oyunlar takip ediyor;

Gezegenler arası gezdiğimiz Star Trucker'da henüz yeni çıkmasına rağmen Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlardan bir tanesi. Ayrıca Expeditions: A MudRunner Game'de bu ayın ilk yarısında kütüphaneye ekleniyor.

Ubisoft'un oyunu da bu ay kütüphaneye giren bir diğer isim!

Ubisoft'un oyunu da bu ay kütüphaneye giren bir diğer isim!

Eylül ayının ilk yarısında kütüphaneye eklenecek diğer oyunlar ise Ubisoft imzalı Riders Republic ve Train Sim World 5 olacak. Tabii bu ayın kütüphaneden ayrılan oyunları da belli olmuş durumda. Ashes of Singularity: Escalation, Payday 3, Fifa 23, Slime Rancher 2, You Suck At Parking ve SpiderHeck oyunları bu ay kütüphaneden kalkacak.

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