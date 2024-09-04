Eylül Ayının İlk Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri Tam 3.990 TL!
Eylül Ayının İlk Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri Tam 3.990 TL!
Xbox Game Pass kütüphanesine Eylül ayının ilk yarısında eklenecek oyunlar belli oldu. Aralarında henüz çıkmayan yapımlar bile var!
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Xbox Game Pass kütüphanesi büyümeye devam ediyor!
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Onu ise farklı oyunlar takip ediyor;
Ubisoft'un oyunu da bu ay kütüphaneye giren bir diğer isim!
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