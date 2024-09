Eylül Ayının İlk Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu: Toplam Değerleri Tam 3.990 TL!

Eylül ayının ilk yarısında kütüphaneye eklenecek diğer oyunlar ise Ubisoft imzalı Riders Republic ve Train Sim World 5 olacak. Tabii bu ayın kütüphaneden ayrılan oyunları da belli olmuş durumda. Ashes of Singularity: Escalation, Payday 3, Fifa 23, Slime Rancher 2, You Suck At Parking ve SpiderHeck oyunları bu ay kütüphaneden kalkacak.