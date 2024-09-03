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Epic Games Store Yaz Sonu İndirimi Başladı: Yüzlerce Oyunda %75'e Varan İndirim!

Epic Games Store Yaz Sonu İndirimi Başladı: Yüzlerce Oyunda %75'e Varan İndirim!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 10:40

Bedava oyunları ve şahane indirimleri ile bildiğimiz Epic Games Store'da Yaz Sonu İndirimi başladı. İndirim dönemi boyunca sevilen oyunlarda şahane fiyatlar bizleri bekliyor olacak.

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Steam'in dolar kararının ardından Epic Games Store ülkemizdeki oyuncuların yeni yareni oldu desek yeridir.

Steam'in TL desteğini kesip ülkemizde fiyatları dolara endekslemesiyle hiç istemesek de platformdan elimizi eteğimizi çektik. Bu sırada Steam'in en büyük rakibi Epic Games Store ise uygun fiyatları, indirimleri ve elbette bedava oyunlarıyla imdadımıza yetişti.

Neredeyse bir indirim dönemi bitmeden ötekini başlatan Epic Games Store'da şimdi ise Yaz Sonu İndirimi başladı.

Neredeyse bir indirim dönemi bitmeden ötekini başlatan Epic Games Store'da şimdi ise Yaz Sonu İndirimi başladı.

Yaza yavaştan veda ederken Epic Games Store bu dönemi de bizler için bir fırsata çevirerek Yaz Sonu İndirimi ile karşımıza çıkıyor. İndirim dönemi boyunca yüzlerce oyunda %75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak.

Peki Epic Games Store'un Yaz Sonu İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Peki Epic Games Store'un Yaz Sonu İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Dün start alan indirim dönemi 16 Eylül tarihine kadar tam iki hafta boyunca devam edecek. Bu süreçte Epic Games Store'un alamet-i farikası haftalık bedava oyunların da şahane indirimlerin yanında hız kesmeden oyunculara sunulacağını hatırlatmış olalım.

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