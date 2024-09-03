Epic Games Store Yaz Sonu İndirimi Başladı: Yüzlerce Oyunda %75'e Varan İndirim!

Steam'in TL desteğini kesip ülkemizde fiyatları dolara endekslemesiyle hiç istemesek de platformdan elimizi eteğimizi çektik. Bu sırada Steam'in en büyük rakibi Epic Games Store ise uygun fiyatları, indirimleri ve elbette bedava oyunlarıyla imdadımıza yetişti.