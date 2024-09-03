Epic Games Store Yaz Sonu İndirimi Başladı: Yüzlerce Oyunda %75'e Varan İndirim!
Epic Games Store Yaz Sonu İndirimi Başladı: Yüzlerce Oyunda %75'e Varan İndirim!
Bedava oyunları ve şahane indirimleri ile bildiğimiz Epic Games Store'da Yaz Sonu İndirimi başladı. İndirim dönemi boyunca sevilen oyunlarda şahane fiyatlar bizleri bekliyor olacak.
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Steam'in dolar kararının ardından Epic Games Store ülkemizdeki oyuncuların yeni yareni oldu desek yeridir.
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Neredeyse bir indirim dönemi bitmeden ötekini başlatan Epic Games Store'da şimdi ise Yaz Sonu İndirimi başladı.
Peki Epic Games Store'un Yaz Sonu İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?
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