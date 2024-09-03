Steam Uzay Keşif Festivali'nde Harika İndirimlerle Alabileceğiniz Oyun Önerileri

Steam'in oyuncuları uzayın derinliklerini keşfetmeye davet eden Uzay Keşif Festivali başladı. 9 Eylül'e kadar devam edecek indirim dönemi boyunca harika indirimlerle sahip olabileceğiniz uzay temalı oyunlardan bazılarına gelin birlikte göz atalım.