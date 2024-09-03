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Steam Uzay Keşif Festivali'nde Harika İndirimlerle Alabileceğiniz Oyun Önerileri

Steam Uzay Keşif Festivali'nde Harika İndirimlerle Alabileceğiniz Oyun Önerileri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 09:14

Steam'in oyuncuları uzayın derinliklerini keşfetmeye davet eden Uzay Keşif Festivali başladı. 9 Eylül'e kadar devam edecek indirim dönemi boyunca harika indirimlerle sahip olabileceğiniz uzay temalı oyunlardan bazılarına gelin birlikte göz atalım.

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No Man's Sky - 23,99 Dolar

The Outer Worlds - 14,99 Dolar

Kerbal Space Program - 9,99 Dolar

Steam Uzay Festivali boyunca indirimli sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

Steam Uzay Festivali boyunca indirimli sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

  • Planet Crafter 12,49 Dolar %50 - 8,74 Dolar

  • Astroneer 14,99 Dolar %60 - 5,99 Dolar

  • Steallaris 23,99 Dolar %75 - 5,99 Dolar

  • Ixion 34,99 Dolar %55 - 15,74 Dolar

  • Elite Dangerous 10,49 Dolar %70 - 3,14 Dolar

  • The Invincible 13,99 Dolar %34 - 9,24 Dolar

  • Starbound 7,99 Dolar %60 - 3,14 Dolar

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BenYanki

Elite Dangerous 3 Dolarken kesin alın. Uzayın aslında ne kadar büyük olduğunu çok ama çok iyi kavrayabiliyorsunuz.

TİRYAKİ

deluxe edition ile normali arasındaki fark nedir ?