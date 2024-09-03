Steam Uzay Keşif Festivali'nde Harika İndirimlerle Alabileceğiniz Oyun Önerileri
Steam Uzay Keşif Festivali'nde Harika İndirimlerle Alabileceğiniz Oyun Önerileri
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No Man's Sky - 23,99 Dolar
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The Outer Worlds - 14,99 Dolar
Kerbal Space Program - 9,99 Dolar
Steam Uzay Festivali boyunca indirimli sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:
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Elite Dangerous 3 Dolarken kesin alın. Uzayın aslında ne kadar büyük olduğunu çok ama çok iyi kavrayabiliyorsunuz.
deluxe edition ile normali arasındaki fark nedir ?