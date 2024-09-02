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Harry Potter Hayranlarına Gün Doğdu: Hogwarts Legacy Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatında

Harry Potter Hayranlarına Gün Doğdu: Hogwarts Legacy Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatında

Croft
Croft - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 13:05

Bizleri Harry Potter dünyasının eşsiz atmosferine harika bir yolculuğa çıkartan popüler ancak normal fiyatıyla cep yakan Hogwarts Legacy bu zamana kadarki en büyük indirimini alarak tarihindeki en düşük fiyatı gördü.

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Oyunculara uzun süredir hasret kaldıkları Harry Potter oyununu veren Hogwarts Legacy çıkışıyla tüm listeleri altüst etmeyi başarmıştı.

Oyunculara uzun süredir hasret kaldıkları Harry Potter oyununu veren Hogwarts Legacy çıkışıyla tüm listeleri altüst etmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz yılın başlarında oyuncularla buluşan ve bizleri Harry Potter serisinde geçen olayların çok öncesine götüren oyun hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar kapmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz yılın en çok satanları arasına giren Hogwarts Legacy tüm platformlarda kısa süre için büyük bir indirime girdi.

Geçtiğimiz yılın en çok satanları arasına giren Hogwarts Legacy tüm platformlarda kısa süre için büyük bir indirime girdi.

Çıktığı tüm platformlarda bu zamana kadarki en büyük indirimini gören Hogwarts Legacy indirimlerin etkisiyle çok satanlar listelerine de geri döndü. Öyle ki Steam'in ülkemizdeki çok satanlar listesinde oyun aylar sonra büyük bir yükseliş yakalayarak tekrar ilk üç arasına adını yazdırdı.

İşte Hogwarts Legacy'nin platformlara göre indirimli fiyatları:

İşte Hogwarts Legacy'nin platformlara göre indirimli fiyatları:

  • Steam - 60 Dolar %70 İndirim - 18 Dolar

  • Epic Games Store - 1,099 TL %70 - 329,70 TL

  • PlayStation Store - 3,149 TL %70 - 944,70 TL

  • Xbox - 899 TL %70 - 269,70 TL

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