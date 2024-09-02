Harry Potter Hayranlarına Gün Doğdu: Hogwarts Legacy Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatında

Çıktığı tüm platformlarda bu zamana kadarki en büyük indirimini gören Hogwarts Legacy indirimlerin etkisiyle çok satanlar listelerine de geri döndü. Öyle ki Steam'in ülkemizdeki çok satanlar listesinde oyun aylar sonra büyük bir yükseliş yakalayarak tekrar ilk üç arasına adını yazdırdı.