Harry Potter Hayranlarına Gün Doğdu: Hogwarts Legacy Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatında
Harry Potter Hayranlarına Gün Doğdu: Hogwarts Legacy Şimdiye Kadarki En Düşük Fiyatında
Bizleri Harry Potter dünyasının eşsiz atmosferine harika bir yolculuğa çıkartan popüler ancak normal fiyatıyla cep yakan Hogwarts Legacy bu zamana kadarki en büyük indirimini alarak tarihindeki en düşük fiyatı gördü.
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Oyunculara uzun süredir hasret kaldıkları Harry Potter oyununu veren Hogwarts Legacy çıkışıyla tüm listeleri altüst etmeyi başarmıştı.
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Geçtiğimiz yılın en çok satanları arasına giren Hogwarts Legacy tüm platformlarda kısa süre için büyük bir indirime girdi.
İşte Hogwarts Legacy'nin platformlara göre indirimli fiyatları:
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