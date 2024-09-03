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Steam Uzay Keşif Festivali Başladı: İndirimler, Bedava Ögeler ve Daha Fazlası!

Steam Uzay Keşif Festivali Başladı: İndirimler, Bedava Ögeler ve Daha Fazlası!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 08:40

Festivalleri ve indirim dönemleri bitmeyen Steam'de şimdi ise Steam Uzay Festivali zamanı! Festival boyunca ücretsiz ögeler ve demoların yanında harika indirimler de bizi bekliyor olacak.

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Tematik festivalleri ile farklı tür ve temaları öne çıkartan Steam'de bu kez uzayı keşfetme zamanı.

Tematik festivalleri ile farklı tür ve temaları öne çıkartan Steam'de bu kez uzayı keşfetme zamanı.

İndirim dönemlerinin yanında farklı festivalleri ile de karşımıza çıkan Steam'de Uzay Keşif Festivali ile uzay temasına sahip pek çok oyunda şahane indirimler göreceğiz.

Steam Uzay Keşif Festivali'nde indirimlerin yanında farklı sürprizler de bizleri bekliyor.

Steam Uzay Keşif Festivali'nde indirimlerin yanında farklı sürprizler de bizleri bekliyor.

Bizleri uzayın derinliklerini keşfetmeye çağıran festival boyunca kullanıcılar uzay temalı pek çok oyunda şahane indirimlerin yanında aynı zamanda farklı oyunların ücretsiz demolarına da ulaşabilecekler. Bunun yanında Steam Puan Dükkanı'nda ücretsiz profil ögeleri de bizleri bekliyor olacak.

Peki Steam Uzay Keşif Festivali ne zamana kadar devam edecek?

Peki Steam Uzay Keşif Festivali ne zamana kadar devam edecek?

2 Eylül itibariyle başlayan festival 9 Eylül saat 20:00 itibariyle oyunculara veda edecek. Kısacası istek listenizi gözden geçirmek için elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz!

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