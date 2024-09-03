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Epic Games Store Yaz Sonu İndiriminde 100 TL Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Epic Games Store Yaz Sonu İndiriminde 100 TL Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 12:09

Epic Games Store'da Yaz Sonu İndirimi dönemi başladı! Biz de oyun fiyatlarının iyice uçup gittiği şu dönemde 100 TL ve altına sahip olabileceğiniz şahane oyunları sizin için listeledik.

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Dying Ligh: Enhanced Edition - 79 TL

Tropico 5 - 99,50 TL

Amnesia: The Bunker - 94,50 TL

Epic Games Store Yaz Sonu İndirimleri dönemi boyunca 100 TL altına sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

Epic Games Store Yaz Sonu İndirimleri dönemi boyunca 100 TL altına sahip olabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

  • Alan Wake Remastered 49 TL %67 - 16,17 TL

  • Blacktail 299 TL %67 - 98,67 TL

  • Elite Dangerous 322 TL %70 - 96,60 TL

  • Scron 364,99 TL %70 - 91,24 TL

  • Evil Dead GOTY Edition 225 TL %60 - 90 TL

  • Tormented Souls 279 TL %70 - 83,70 TL

  • Deceive Inc. 189 TL %60 - 75,60 TL

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