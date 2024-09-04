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Sony'nin Alay Konusu Olan Oyunu Concord Kapatılıyor: Satışlar Durduruldu

Sony'nin Alay Konusu Olan Oyunu Concord Kapatılıyor: Satışlar Durduruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 09:06

Sony tarafından henüz geçtiğimiz günlerde piyasaya sunulan Concord fazla dayanamadı. Düşük satış rakamlarıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Concord kapatılıyor.

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Sony'nin kahraman nişancı oyunu Concord piyasaya sürüleli henüz iki hafta bile dolmadı ama oyun gelmiş geçmiş en kötü çıkışlardan birini yaparak oyuncuların hafızalarına kazındı bile.

Concord'un satışları durduruldu, oyunu satın alanlara ise para iadesi yapılıyor.

Concord'un satışları durduruldu, oyunu satın alanlara ise para iadesi yapılıyor.

Overwatch'a benzer yapısıyla dikkat çeken oyunun satışı bugün itibariyle durdurulurken PlayStation'ın blog sayfası üzerinden yayınlanan duyuruyla oyunu satın alan oyunculara para iadesi yapılacağı da açıklandı.

Concord'un fişinin ne zaman çekileceği de açıklandı.

Concord'un fişinin ne zaman çekileceği de açıklandı.

Düşük satış rakamlarının kurbanı olan Concord 6 Eylül itibariyle PlayStation Store ve PC'deki mağazalardan kaldırılacak. Kısacası 200 milyon dolarlık geliştirme bütçesi ve 8 yıllık geliştirme sürecinin de sonu yaklaşık iki haftada gelmiş oldu.

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