Sony'nin Alay Konusu Olan Oyunu Concord Kapatılıyor: Satışlar Durduruldu
Sony'nin Alay Konusu Olan Oyunu Concord Kapatılıyor: Satışlar Durduruldu
Sony tarafından henüz geçtiğimiz günlerde piyasaya sunulan Concord fazla dayanamadı. Düşük satış rakamlarıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Concord kapatılıyor.
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Sony'nin kahraman nişancı oyunu Concord piyasaya sürüleli henüz iki hafta bile dolmadı ama oyun gelmiş geçmiş en kötü çıkışlardan birini yaparak oyuncuların hafızalarına kazındı bile.
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Concord'un satışları durduruldu, oyunu satın alanlara ise para iadesi yapılıyor.
Concord'un fişinin ne zaman çekileceği de açıklandı.
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