Sony'nin Alay Konusu Olan Oyunu Concord Kapatılıyor: Satışlar Durduruldu

Düşük satış rakamlarının kurbanı olan Concord 6 Eylül itibariyle PlayStation Store ve PC'deki mağazalardan kaldırılacak. Kısacası 200 milyon dolarlık geliştirme bütçesi ve 8 yıllık geliştirme sürecinin de sonu yaklaşık iki haftada gelmiş oldu.