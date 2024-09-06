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Black Myth: Wukong'a Benzeyen Ve Onun Yerine Tercih Edilebilecek En İyi 10 Oyunu Söylüyoruz!

Black Myth: Wukong'a Benzeyen Ve Onun Yerine Tercih Edilebilecek En İyi 10 Oyunu Söylüyoruz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 13:01

20 Ağustos tarihinde piyasaya sürülen ve çok kısa bir süre içerisinde popüler olan Black Myth: Wukong'a benzeyen ve onun yerine tercih edilebilecek 10 oyun söylüyoruz!

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1. Wo Long: Fallen Dynasty

1. Wo Long: Fallen Dynasty

Özellikle Wukong ile birlikte Asya kültürüne yakın bir yapıda duran Wo Long: Fallen Dynasty, aynı zamanda isim benzerliği sayesinde de oyuncular tarafından karıştırılan bir yapım. Ancak işin içine benzer aksiyon sistemi ve atmosferi de giriyor.

2. Stellar Blade

2. Stellar Blade

Özellikle tuş kombinasyonları kullanarak akıcı bir oyun deneyimi sunan Stellar Blade, hem sinematik aksiyonuyla hem de ilgi çekici atmosferiyle Wukong'a benzer bir sürece ev sahipliği yapıyor.

3. Rise of the Ronin

3. Rise of the Ronin

Samuray destanlarını sevenlerin bakması gereken bir diğer Asya kültürlü oyun ise bu senenin başlarında çıkan Rise of the Ronin olabilir. Hızlı aksiyonu ve keşfedilmesi gereken elementleri ile karşımıza çıkıyor ve bu sayede Wukong'a benzerlik gösterebiliyor.

4. DmC: Devil May Cry

4. DmC: Devil May Cry

2013 yılında çıkan DmC: Devil May Cry, özellikle komboların üzerine kurulduğu için temelde Black Myth: Wukong ile aynı oyun yapısını paylaşıyor diyebiliriz. Şeytani bir atmosferde tuşları adeta kırarak oynadığımız bu yapım, Wukong için güzel bir alternatif olabilir.

5. Sekiro: Shadows Die Twice

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Listede belki de Black Myth: Wukong'a en çok benzeyen oyun Sekiro: Shadows Die Twice olacaktır. Atmosferi, zorlu tuş kombinasyonları ve bir o kadar zorlayıcı boss savaşlarıyla birlikte karşımıza çıkan bu yapım, zaten 'Yılın Oyunu' ödülünün sahibi de olmuştu.

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6. God of War Ragnarök

6. God of War Ragnarök

Bu listede diğer oyunlara nazaran biraz daha farklı bir konumda yer alan God of War Ragnarök, aslında temel anlamda Black Myth: Wukong ile benzerlik gösterebiliyor. Çünkü cezalandırıcı bir dövüş sisteminin yanı sıra keşif elementlerinin oyunu daha iyi yere taşıması gibi unsurları göz önüne almamız gerekiyor.

7. Ghost of Tsushima

7. Ghost of Tsushima

Yine Asya kültürüyle ön plana çıkan bir oyun daha, Ghost of Tsushima! Wukong'a nazaran daha sinematik bir aksiyona sahip olsa bile ilgi çekici atmosferi ve keşif elementleriyle bu listeye rahatlıkla yazılabilecek oyunlardan birisi konumunda.

8. Nioh

8. Nioh

Black Myth: Wukong'dan çok daha zorlu bir yapıya ev sahipliği yaptığını biliyoruz ancak Nioh, oyun temeli açısından da Wukong'a en güzel alternatiflerden birisi olabilir. Zorlu dövüş sistemi, keşfe açık atmosferi ve ilgi çekici karakter yapılarıyla karşımıza çıkıyor.

9. Sifu

9. Sifu

Aslında listedeki en kendine has oyunlardan birisi Sifu oluyor. Çünkü tamamen yakın dövüşe ve sinematik aksiyona sahip bu yapım, aslında Wukong ile temelinde benzerlik gösteriyor. Tuş kombinasyonlarının ve yapılacak komboların önemli olduğu, ve şayet bu kombolar yanlış yapılırsa da cezalandırıcı bir sistemin sizleri beklediğini anlamanız gerekiyor.

10. Nine Sols

10. Nine Sols

Bir oyunda zorluğu ve karakter üzerinde ustalaşmayı sevenlerin bakması gereken bir diğer Wukong alternatifi ise Nine Sols olabilir. İlgi çekici hikayesinin yanı sıra hızlı aksiyonu ve zorlu yapısıyla ön plana çıkmayı başarabiliyor.

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