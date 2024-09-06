Black Myth: Wukong'a Benzeyen Ve Onun Yerine Tercih Edilebilecek En İyi 10 Oyunu Söylüyoruz!
Black Myth: Wukong'a Benzeyen Ve Onun Yerine Tercih Edilebilecek En İyi 10 Oyunu Söylüyoruz!
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1. Wo Long: Fallen Dynasty
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2. Stellar Blade
3. Rise of the Ronin
4. DmC: Devil May Cry
5. Sekiro: Shadows Die Twice
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6. God of War Ragnarök
7. Ghost of Tsushima
8. Nioh
9. Sifu
10. Nine Sols
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