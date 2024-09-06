Black Myth: Wukong'a Benzeyen Ve Onun Yerine Tercih Edilebilecek En İyi 10 Oyunu Söylüyoruz!

Aslında listedeki en kendine has oyunlardan birisi Sifu oluyor. Çünkü tamamen yakın dövüşe ve sinematik aksiyona sahip bu yapım, aslında Wukong ile temelinde benzerlik gösteriyor. Tuş kombinasyonlarının ve yapılacak komboların önemli olduğu, ve şayet bu kombolar yanlış yapılırsa da cezalandırıcı bir sistemin sizleri beklediğini anlamanız gerekiyor.