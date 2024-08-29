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PS Plus Essential Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu: 3 Muhteşem Oyun Aboneliğe Ekleniyor

PS Plus Essential Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu: 3 Muhteşem Oyun Aboneliğe Ekleniyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 15:14

PlayStation Plus Essential abonelerine özel olarak Eylül ayında kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

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Bu ayın başlangıcı 3 yeni oyunla olacak.

Bu ayın başlangıcı 3 yeni oyunla olacak.

PS Plus Essential abonelerine özel Eylül ayında kütüphaneye eklenecek 3 yeni oyun duyuruldu. Bu oyunlardan en dikkat çekeni ise şüphesiz Harry Potter: Quidditch Champions oluyor.

Eylül ayında eklenecek oyunlar şöyle;

Eylül ayında eklenecek oyunlar şöyle;

Ayın ilerleyen kısımlarında ise farklı oyunların da kütüphane içerisine eklenmesi bekleniyor.

En dikkat çeken oyun Harry Potter: Quidditch Champions oluyor!

En dikkat çeken oyun Harry Potter: Quidditch Champions oluyor!

3 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek Harry Potter: Quidditch Champions, çıkışıyla birlikte PS Plus Essential kütüphanesine ücretsiz olarak eklenecek. Ne kadar kalacağı bilinmiyor ancak oyuna herhangi bir ücret ödemeden oynama şansına sahip olacaksınız.

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