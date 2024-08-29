PS Plus Essential Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu: 3 Muhteşem Oyun Aboneliğe Ekleniyor
PS Plus Essential Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu: 3 Muhteşem Oyun Aboneliğe Ekleniyor
PlayStation Plus Essential abonelerine özel olarak Eylül ayında kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Bu ayın başlangıcı 3 yeni oyunla olacak.
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Eylül ayında eklenecek oyunlar şöyle;
En dikkat çeken oyun Harry Potter: Quidditch Champions oluyor!
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