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Enis Kirazoğlu'nun İkinci Oyunu Anomaly President Duyuruldu

Enis Kirazoğlu'nun İkinci Oyunu Anomaly President Duyuruldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 18:01

Anomaly Agent ile işin mutfağına da giren Enis Kirazoğlu ve Phew Phew Games ekibinin sıradaki oyunları Anomaly President ilk kez karşımızda!

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Enis Kirazoğlu liderliğindeki Phew Phew Games imzalı Anomly Agent geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü.

Enis Kirazoğlu liderliğindeki Phew Phew Games imzalı Anomly Agent geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü.

Ekibin ilk oyunu olan Anomaly Agent hem oyuncular, hem de basın tarafından olumlu incelemelerle karşılanmıştı. Oyunun Metacritic ortalaması 84 iken oyuncu incelemelerinden aldığı puan ise 8.8 seviyesinde.

Phew Phew Games'in ikinci oyunu Anomaly President nihayet duyuruldu.

Peki Anomaly President ne zaman çıkacak?

Peki Anomaly President ne zaman çıkacak?

Geceleri amansız bir savaşçıyken gündüzleri milyonların kalbini çalmaya çalışan bir siyasetçinin rolüne soyunacağımız Anomaly President'ın çıkış tarihi şimdilik gizemini korusa da oyunun Steam sayfası açık. Dilerseniz oyunu istek listenize ekleyerek şimdiden beklemeye koyulabilirsiniz.

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