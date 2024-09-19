Enis Kirazoğlu'nun İkinci Oyunu Anomaly President Duyuruldu
Enis Kirazoğlu'nun İkinci Oyunu Anomaly President Duyuruldu
Anomaly Agent ile işin mutfağına da giren Enis Kirazoğlu ve Phew Phew Games ekibinin sıradaki oyunları Anomaly President ilk kez karşımızda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enis Kirazoğlu liderliğindeki Phew Phew Games imzalı Anomly Agent geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Phew Phew Games'in ikinci oyunu Anomaly President nihayet duyuruldu.
Peki Anomaly President ne zaman çıkacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın