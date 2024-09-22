Nesilden Nesile Aktarılan Ortak Travmamız Outlast Hakkındaki En Komik Yorumlar
Nesilden Nesile Aktarılan Ortak Travmamız Outlast Hakkındaki En Komik Yorumlar
Çıkışının üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmesine karşın hala oyun dünyasında korku denince akla gelen ilk oyunlardan olan Outlast hakkında yapılmış en komik yorumlara gelin birlikte göz atalım.
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Herhangi bir devlet hastanesinin bodrum kattaki röntgen odası > Outlast.
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Galiba oyunda geçen 1 saat gerçek dünyada yaklaşık 1,214 saate denk.
Bu tarz yorumlar sizin de kalbinizi dağlamıyor mu?
Gece herkes uyurken merdivenlere oturup telefonda sevgilisiyle kavga eden elemanı görmenin yaşattığı korku. 👇
Oynanış süresine bakılırsa toplayamamış.
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Bu mixin daha iyi yapmadığı bir şey yok. Kajun baharatı gibi.
Özellikle tombiş arkadaş çok dost canlısı. 😍
Doğru bilgi. Nereden bildiğimi sormayın...
Şimdi yalnızca 10,49 dolar. Yani 358 TL falan. 🥰
İnsana vicdan muhasebesi yaptıran bir öneri.
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