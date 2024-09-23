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Steam'den Yeni Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru: 40 Milyona Yaklaştı

Steam'den Yeni Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru: 40 Milyona Yaklaştı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 11:03

Steam'in önlenemez yükselişi devam ediyor! Rekora doymayan platform yeni bir zirveyi 40 milyona yakın oyuncuyla görmeyi başardı.

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PC oyuncularının gözdesi Steam'in yükselişi devam ediyor.

PC oyuncularının gözdesi Steam'in yükselişi devam ediyor.

Arka arkaya kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu egale eden Steam en son rekoru geride bıraktığımız ağustos ayında, 37 milyonu aşan anlık oyuncu sayısıyla kırmıştı.

Steam bir eş zamanlı oyuncu rekoru daha kırarak sayıyı 40 milyona epey yaklaştırdı.

Steam bir eş zamanlı oyuncu rekoru daha kırarak sayıyı 40 milyona epey yaklaştırdı.

Geçtiğimiz saatlerde 38 milyon eş zamanlı oyuncuyu platformda barındıran Steam 38 milyon 367 bin 277 oyuncuyla ilk kez 38 milyon barajını aşarak yeni zirveye de göz kırptı.

Peki Steam'e yeni rekorunu hangi oyunlar getirdi?

Peki Steam'e yeni rekorunu hangi oyunlar getirdi?

38 milyonu aşkın kullanıcının aynı anda platformda olduğu saatlerde EA Sports FC 25, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth Wukong ve elbette Counter-Strike 2 ile Dota 2 Steam'e rekorda en çok katkı sağlayan yapımlar oldular.

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