Steam'den Yeni Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru: 40 Milyona Yaklaştı
Steam'den Yeni Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru: 40 Milyona Yaklaştı
Steam'in önlenemez yükselişi devam ediyor! Rekora doymayan platform yeni bir zirveyi 40 milyona yakın oyuncuyla görmeyi başardı.
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PC oyuncularının gözdesi Steam'in yükselişi devam ediyor.
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Steam bir eş zamanlı oyuncu rekoru daha kırarak sayıyı 40 milyona epey yaklaştırdı.
Peki Steam'e yeni rekorunu hangi oyunlar getirdi?
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