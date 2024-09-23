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PS5 Pro 30. Yıl Özel Sürümü Daha Çıkmadan Karaborsaya Düştü!

PS5 Pro 30. Yıl Özel Sürümü Daha Çıkmadan Karaborsaya Düştü!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 17:26

Sony'nin henüz geçtiğimiz günlerde tanıttığı, konsolun 30. yıl dönümüne özel PS5 Pro 30. yıl özel sürümü daha satışa çıkmadan, hatta fiyatı dahi belli olmadan fırsatçılar tarafından karaborsaya düşürüldü.

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Sony geçtiğimiz günlerde PS5 Pro'nun göz kamaştıran 30. yıl özel sürümünü tanıtmıştı.

Sony geçtiğimiz günlerde PS5 Pro'nun göz kamaştıran 30. yıl özel sürümünü tanıtmıştı.

PlayStation'ın 30. yılı şerefine piyasaya sürülecek olan model konsolun kendisinden kontrolcüsüne ve hatta diğer donanımlarına kadar her şeyinde efsane konsol PS1'in izlerini taşıyor. Yalnızca 12,300 tane üretilecek olan konsol şimdiden PS tutkunlarının da radarında.

Ancak bazı fırsatçılar bırakın satışa çıkmayı, konsolun daha fiyatı dahi belli değilken alışveriş sitelerinde fahiş fiyatlarla ilanlar açmaya başladılar.

Ancak bazı fırsatçılar bırakın satışa çıkmayı, konsolun daha fiyatı dahi belli değilken alışveriş sitelerinde fahiş fiyatlarla ilanlar açmaya başladılar.

eBay'deki bir ilan konsol satışa çıktığında 'satın alma girişimi' için oyunculardan 10,000 dolar talep ediyor. Elbette ortada bir konsol yok ve bu satın alımı yaptığınız taktirde elinize bir konsol geçip geçmeyeceği de belli değil.

Peki PS5 30. yıl özel sürümü ne kadar olacak?

Peki PS5 30. yıl özel sürümü ne kadar olacak?

Sınırlı sayıda üretilecek konsolun fiyatına ilişkin henüz Sony cephesinden gelen bir açıklama yok ancak oyun dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından, Dealabs yazarı billbil-kun'un öne sürdüğüne göre konsolun slim modeli 499 dolara satılacak.

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