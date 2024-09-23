PS5 Pro 30. Yıl Özel Sürümü Daha Çıkmadan Karaborsaya Düştü!
PS5 Pro 30. Yıl Özel Sürümü Daha Çıkmadan Karaborsaya Düştü!
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Sony geçtiğimiz günlerde PS5 Pro'nun göz kamaştıran 30. yıl özel sürümünü tanıtmıştı.
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Ancak bazı fırsatçılar bırakın satışa çıkmayı, konsolun daha fiyatı dahi belli değilken alışveriş sitelerinde fahiş fiyatlarla ilanlar açmaya başladılar.
Peki PS5 30. yıl özel sürümü ne kadar olacak?
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