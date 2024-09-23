Yüzüklerin Efendisi Oyunu Tales of the Shire'dan Yeni Çıkış Tarihi Geldi

Shire diyarının bir sakini olarak oynayacağımız rahatlatıcı oyun tıpkı gerçek bir Hobbit gibi balık tutma, yemek pişirme, ev dekorasyonu ve köyün diğer sakinleriyle etkileşim gibi seçenekleri barındıracak. Bir nevi 'Hobbit yaşam simülasyonu' diyebileceğimiz oyunda ayrıca Bilbo Baggins'in dillere destan doğum gününe benzer biçimde biz de eğlenceler düzenleyebileceğiz.