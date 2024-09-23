Yüzüklerin Efendisi Oyunu Tales of the Shire'dan Yeni Çıkış Tarihi Geldi
Yüzüklerin Efendisi Oyunu Tales of the Shire'dan Yeni Çıkış Tarihi Geldi
Oyuncuları Orta Dünya'nın en huzurlu köşelerinden birine götürmeyi vadeden Yüzüklerin Efendisi oyunu Tales of the Shire için yeni çıkış tarihi nihayet paylaşıldı.
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Orta Dünya'ya bir Hobbit olarak ayak basmamızı sağlayacak Tales of the Shire ilk duyurusundan bu yana özellikle LOTR fanlarının yakın takibinde.
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Tales of the Shire'ın yeni çıkış tarihi paylaşıldı.
Peki The Tales of the Shire neler vadediyor?
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