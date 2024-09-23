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Yüzüklerin Efendisi Oyunu Tales of the Shire'dan Yeni Çıkış Tarihi Geldi

Yüzüklerin Efendisi Oyunu Tales of the Shire'dan Yeni Çıkış Tarihi Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 14:10

Oyuncuları Orta Dünya'nın en huzurlu köşelerinden birine götürmeyi vadeden Yüzüklerin Efendisi oyunu Tales of the Shire için yeni çıkış tarihi nihayet paylaşıldı.

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Orta Dünya'ya bir Hobbit olarak ayak basmamızı sağlayacak Tales of the Shire ilk duyurusundan bu yana özellikle LOTR fanlarının yakın takibinde.

Orta Dünya'ya bir Hobbit olarak ayak basmamızı sağlayacak Tales of the Shire ilk duyurusundan bu yana özellikle LOTR fanlarının yakın takibinde.

Bizleri buçuklukların diyarı Shire'da yaşayan bir Hobbit olarak evrene dahil edecek Tales of the Shire, Weta Workshop tarafından geliştiriliyor. Bu yıl çıkması beklenen oyunun yapılan bir duyuru ile belirsiz bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu.

Tales of the Shire'ın yeni çıkış tarihi paylaşıldı.

Tales of the Shire'ın yeni çıkış tarihi paylaşıldı.

A Hobbit Day Showcase'de müjdeli haberler duymayı bekleyen oyuncular nihayetinde bir çıkış tarihine kavuştular. Yapılan duyuruya göre The Tales of the Shire herhangi bir erteleme daha almazsa 25 Mart 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Peki The Tales of the Shire neler vadediyor?

Peki The Tales of the Shire neler vadediyor?

Shire diyarının bir sakini olarak oynayacağımız rahatlatıcı oyun tıpkı gerçek bir Hobbit gibi balık tutma, yemek pişirme, ev dekorasyonu ve köyün diğer sakinleriyle etkileşim gibi seçenekleri barındıracak. Bir nevi 'Hobbit yaşam simülasyonu' diyebileceğimiz oyunda ayrıca Bilbo Baggins'in dillere destan doğum gününe benzer biçimde biz de eğlenceler düzenleyebileceğiz.

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