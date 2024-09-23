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Astık Bayrakları! Temsilcimiz Eternal Fire Dünya İkincisi Oldu

Astık Bayrakları! Temsilcimiz Eternal Fire Dünya İkincisi Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 13:19

Counter-Strike 2 arenasının en önemli turnuvalarından ESL Pro League Sezon 20'de final mücadelesi veren temsilcimiz Eternal Fire turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

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Temsilcimiz Eternal Fire, ESL Pro League Sezon 20'de finale yükselerek göğsümüzü kabartmıştı.

Temsilcimiz Eternal Fire, ESL Pro League Sezon 20'de finale yükselerek göğsümüzü kabartmıştı.

Malta'da düzenlenen turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen temsilcimiz yarı finalde Brezilya temsilcisi MIBR'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Finalde NAVI ile karşı karşıya gelen Eternal Fire karşılaşmadan mağlup ayrılarak turnuvada ikinci oldu.

Finalde NAVI ile karşı karşıya gelen Eternal Fire karşılaşmadan mağlup ayrılarak turnuvada ikinci oldu.

Ukrayna temsilcisi NAVI ile finalde kozlarını paylaşan temsilcimiz Eternal Fire ilk harita Nuke'u 8-13'lük skorla kazandı. Ardından Anubis haritasında 13-11'lik skorla durumu eşitleyen NAVI Ancient haritasında da kazanmayı bildi. Inferno'da oynanan dördüncü raundu kazanan temsilcimiz durumu eşitlese de Duts 2 üzerinde oynanan son raund 13-10'luk NAVI galibiyeti ile sona erdi.

Eternal Fire turnuvadaki ikinciliklerinin ardından destekçileri ile bu mesajı paylaştı:

Eternal Fire turnuvadaki ikinciliklerinin ardından destekçileri ile bu mesajı paylaştı:
twitter.com

CS2'nin en büyük turnuvalarından birinde çok başarılı ve kıran kırana bir mücadele sonunda ikinci olan temsilcimiz Eternal Fire bununla birlikte 80 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

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