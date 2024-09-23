Astık Bayrakları! Temsilcimiz Eternal Fire Dünya İkincisi Oldu
Astık Bayrakları! Temsilcimiz Eternal Fire Dünya İkincisi Oldu
Counter-Strike 2 arenasının en önemli turnuvalarından ESL Pro League Sezon 20'de final mücadelesi veren temsilcimiz Eternal Fire turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
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Temsilcimiz Eternal Fire, ESL Pro League Sezon 20'de finale yükselerek göğsümüzü kabartmıştı.
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Finalde NAVI ile karşı karşıya gelen Eternal Fire karşılaşmadan mağlup ayrılarak turnuvada ikinci oldu.
Eternal Fire turnuvadaki ikinciliklerinin ardından destekçileri ile bu mesajı paylaştı:
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