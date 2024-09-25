Linkin Park League of Legends Worlds 2024 Şarkısı Heavy is The Crown ile Döndü!
Linkin Park League of Legends Worlds 2024 Şarkısı Heavy is The Crown ile Döndü!
Eski baş vokalistleri Chester Bennington'ın zamansız ölümüyle hepimizi derinden sarsan sevilen rock grubu Linkin Park League of Legends Dünya Şampiyonası için yaptıkları Heavy is The Crown ile hayranların karşısında!
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Riot Games geçtiğimiz günlerde Worlds 2024 için Linkin Park ile işbirliği yaptıklarını duyurarak hem oyuncuları hem de grubun hayranlarını heyecanlandırmıştı.
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Linkin Park ve Riot Games işbirliğinden doğan Worlds 2024 resmi şarkısı "Heavy is The Crown" nihayet karşımızda!
Linkin Park'ın kurucusu Mike Shinoda da Riot Games ile işbirlikleri ve Heavy is The Crown hakkındaki hislerini şöyle dile getirdi:
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