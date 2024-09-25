Linkin Park League of Legends Worlds 2024 Şarkısı Heavy is The Crown ile Döndü!

Mike Shinoda yaptığı açıklamada “Bu şarkıyı dünya çapındaki League of Legends topluluğuyla buluşturmak için Riot Games ile iş birliği yapmak harika bir deneyim oldu. Bu şarkı bizim için yeni bir dönemin simgesi. Oyuncuların ve hayranlarımızın bunu deneyimleyecek olması bizi çok heyecanlandırıyor!” ifadelerini kullandı.