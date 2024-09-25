Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Linkin Park League of Legends Worlds 2024 Şarkısı Heavy is The Crown ile Döndü!

Linkin Park League of Legends Worlds 2024 Şarkısı Heavy is The Crown ile Döndü!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 11:32

Eski baş vokalistleri Chester Bennington'ın zamansız ölümüyle hepimizi derinden sarsan sevilen rock grubu Linkin Park League of Legends Dünya Şampiyonası için yaptıkları Heavy is The Crown ile hayranların karşısında!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Riot Games geçtiğimiz günlerde Worlds 2024 için Linkin Park ile işbirliği yaptıklarını duyurarak hem oyuncuları hem de grubun hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Riot Games geçtiğimiz günlerde Worlds 2024 için Linkin Park ile işbirliği yaptıklarını duyurarak hem oyuncuları hem de grubun hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Her Dünya Şampiyonası etkinliği için dillere destan bir şarkı ile karşımıza çıkan Riot Games bu yıl ise yeni baş vokalleri Emily Armstrong ile geri dönen sevilen rock grubu Linkin Park ile kulaklarımızın pasını sileceğini kısa bir tanıtım ile duyurmuştu.

Linkin Park ve Riot Games işbirliğinden doğan Worlds 2024 resmi şarkısı "Heavy is The Crown" nihayet karşımızda!

Linkin Park'ın kurucusu Mike Shinoda da Riot Games ile işbirlikleri ve Heavy is The Crown hakkındaki hislerini şöyle dile getirdi:

Linkin Park'ın kurucusu Mike Shinoda da Riot Games ile işbirlikleri ve Heavy is The Crown hakkındaki hislerini şöyle dile getirdi:

Mike Shinoda yaptığı açıklamada “Bu şarkıyı dünya çapındaki League of Legends topluluğuyla buluşturmak için Riot Games ile iş birliği yapmak harika bir deneyim oldu. Bu şarkı bizim için yeni bir dönemin simgesi. Oyuncuların ve hayranlarımızın bunu deneyimleyecek olması bizi çok heyecanlandırıyor!” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın