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Nintendo ile Davalık Olan Palworld PlayStation 5 İçin Çıktı

Nintendo ile Davalık Olan Palworld PlayStation 5 İçin Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 13:20

Bu yılın sürprizlerinden Palworld dünkü State of Play etkinliğinde nihayet PlayStation 5 için de duyuruldu ancak oyunun Nintendo ile dava süreci de devam ediyor.

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Yılın en büyük sürprizlerinden olan Palworld yakaladığı müthiş satış başarısının yanında Pokemon'a olan benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Yılın en büyük sürprizlerinden olan Palworld yakaladığı müthiş satış başarısının yanında Pokemon'a olan benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Çıkışının üzerinden henüz bir hafta geçmişken 8 milyon satış barajını aşmayı başaran Palworld oyuncular arasında sıklıkla 'silahlı Pokemon' olarak anılırken elbette bu benzerlik Nintendo'nun da dikkatinden kaçmamış ve Palworld ile dava süreci başlamıştı.

Tartışmaların odağındaki Palworld nihayet PlayStation 5 için de çıktı.

Peki Palworld'ün PlayStation 5 kanadındaki fiyatı ne kadar?

Peki Palworld'ün PlayStation 5 kanadındaki fiyatı ne kadar?

State of Play duyurusunun hemen ardından PlayStation 5'te oyuncularla buluşan Palworld ülkemizde 1,015 TL'lik fiyat etiketine sahip.

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