Nintendo ile Davalık Olan Palworld PlayStation 5 İçin Çıktı
Nintendo ile Davalık Olan Palworld PlayStation 5 İçin Çıktı
Bu yılın sürprizlerinden Palworld dünkü State of Play etkinliğinde nihayet PlayStation 5 için de duyuruldu ancak oyunun Nintendo ile dava süreci de devam ediyor.
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Yılın en büyük sürprizlerinden olan Palworld yakaladığı müthiş satış başarısının yanında Pokemon'a olan benzerliğiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.
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Tartışmaların odağındaki Palworld nihayet PlayStation 5 için de çıktı.
Peki Palworld'ün PlayStation 5 kanadındaki fiyatı ne kadar?
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