Nintendo ile Davalık Olan Palworld PlayStation 5 İçin Çıktı

Çıkışının üzerinden henüz bir hafta geçmişken 8 milyon satış barajını aşmayı başaran Palworld oyuncular arasında sıklıkla 'silahlı Pokemon' olarak anılırken elbette bu benzerlik Nintendo'nun da dikkatinden kaçmamış ve Palworld ile dava süreci başlamıştı.