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Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 10:52

Epic Games Store bugün saat 18:00'de kullanıcılarına Steam fiyatı 350 TL'yi aşan keyifli bir oyunu ücretsiz hediye etmeye hazırlanıyor.

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Epic Games Store'un bedava oyunları malumunuz...

Epic Games Store'un bedava oyunları malumunuz...

Özellikle Steam'in ülkemizde de dolara geçmesinin ardından daha bi' sık uğrar olduğumuz Epic Games Store her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar hediye ederek kalplerimizi çalmaya devam ediyor.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam fiyatı 350 TL'yi aşan The Spirit and the Mouse.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam fiyatı 350 TL'yi aşan The Spirit and the Mouse.

Bu hafta Epic Games Store sayesinde enteresan bir maceraya çıkıyoruz. Fransa'nın şirin mi şirin minik bir köyünde tatlı bir fareyi yönettiğimiz oyunda ilerlerken bulmacaları çözerek hem engelleri aşıyor, hem de kasabalıların hayatlarına dahil oluyoruz.

Oyunu kapmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyunu kapmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Bugün saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak The Spirit and the Mouse bir hafta boyunca, yani 3 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak kalacak. Daha sonrasında ise yerini öteki haftanın bedava oyunlarına bırakacak ancak oyunu bir kez kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.

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