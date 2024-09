Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Bedava!

Bugün saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak The Spirit and the Mouse bir hafta boyunca, yani 3 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak kalacak. Daha sonrasında ise yerini öteki haftanın bedava oyunlarına bırakacak ancak oyunu bir kez kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.