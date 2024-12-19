Survivor 2025 Batuhan Karacakaya Kimdir? Survivor All Star Batuhan Karacakaya Hangi Dizilerde Oynadı?

Survivor 2025 kadrosu da dahil bugüne dek 4 kez Survivor'da yarıştı. İlk kez Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya, bu yarışmada 7. oldu.

Survivor All Star 2022 ve 2024'te ise 3. oldu. Yeni sezonun da iddialı yarışmacıları arasında yer alacak gibi görünüyor.