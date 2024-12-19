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Survivor 2025 Batuhan Karacakaya Kimdir? Survivor All Star Batuhan Karacakaya Hangi Dizilerde Oynadı?

Survivor 2025 Batuhan Karacakaya Kimdir? Survivor All Star Batuhan Karacakaya Hangi Dizilerde Oynadı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 17:21

TV8 ekranlarının en sevilen uzun soluklu yarışma programlarından Survivor'ın 2025 'All Star' kadrosu belli oldu. Yarışmaya günler kala Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor 2025 All Star kadrosunda geçtiğimiz sezon oyuncularından Batuhan Karacakaya da yer alıyor. Geçtiğimiz sezon ilk üçte yerini alan Karacakaya'nın kim olduğu ise merak ediliyor. Peki Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? 

İşte detaylar...

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TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışmasının merakla beklenen kadrosu belli oldu.

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışmasının merakla beklenen kadrosu belli oldu.

Ünlüler ve gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımlarda geçtiğimiz senelerin sevilen ve beğenilen yarışmacılarının yer aldığı görüldü. Birbirinden başarılı kadın ve erkek yarışmacıların bir araya geldiği Survivor 2025 kadrosunda eski Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın da olduğu görüldü. Peki Batuhan Karacakaya Survivor'a kaç kez katıldı?

Survivor Batuhan Karacakaya Kimdir?

Survivor Batuhan Karacakaya Kimdir?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Birol ve Gülhayat Karacakaya'nın oğulları olan Batuhan Karacakaya'nın bir de Melissa adında kız kardeşi var. 

Yer aldığı diziler ve Survivor All Star takımının oyuncuları arasında yer alması ile dikkatleri üzerine çeken Karacakaya, Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nde okudu.

Batuhan Karacakaya Kaç Yaşında? Boyu Kaç?

Batuhan Karacakaya Kaç Yaşında? Boyu Kaç?

Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyunun 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75 olduğu biliniyor. Ünlü oyuncunun yaşı ise 27.

Batuhan Karacakaya'nın Oyunculuk Kariyeri

Batuhan Karacakaya'nın Oyunculuk Kariyeri

Batuhan Karacakaya, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başladı. İlk kez Beşinci Boyut ile ekranlara gelen Karacakaya, 2008 yılına damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Bülent Ziyagil' karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde 'Mert' karakteri ile seyirci karşısına çıktı. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Dündar Bey' karakterine hayat veren Karacakaya, Uzun Hikaye ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi sevilen filmlerde de rol aldı.

Batuhan Karacakaya Hangi Yıllarda Survivor'a Katıldı? Kaç Kere Survivor'da Yarıştı?

Batuhan Karacakaya Hangi Yıllarda Survivor'a Katıldı? Kaç Kere Survivor'da Yarıştı?

Survivor 2025 kadrosu da dahil bugüne dek 4 kez Survivor'da yarıştı. İlk kez Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya, bu yarışmada 7. oldu. 

Survivor All Star 2022 ve 2024'te ise 3. oldu. Yeni sezonun da iddialı yarışmacıları arasında yer alacak gibi görünüyor.

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Batuhan Karacakaya'nın Rol Aldığı Yapımlar

Batuhan Karacakaya'nın Rol Aldığı Yapımlar

Dizileri

  • Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey) - (2016 - 2017)

  • Umutsuz Ev Kadınları (Mert) - (2011 - 2012)

  • Sen de Gitme (Selim) - 2011

  • Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil) - (2008 - 2010)

  • Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul) - (2007 - 2008)

  • Beşinci Boyut (Arif/Emre) - (2006 - 2008)

  • Büyük Buluşma (Tunç) - 2005

Filmleri

  • Uzun Hikaye - 2012

  • Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

  • Dersimiz: Atatürk - 2010

  • Bekle Beni - 2010

Batuhan Karacakaya Sevgilisi Kim?

Batuhan Karacakaya Sevgilisi Kim?

Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi Sinem Akar, 22 yaşında. Akar'ın da Karacakaya gibi Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü biliniyor.

Batuhan Karacakaya'nın Instagram Adresi

Batuhan Karacakaya'nın Instagram Adresi

Batuhan Karacakaya'nın Instagram'da 940 binden fazla takipçisi bulunuyor. Karacakaya, Instagram'da @karacakayaaa kullanıcı adıyla yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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