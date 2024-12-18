Survivor 2025 Zeynep Alkan Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Zeynep Alkan Hangi Dizilerde Oynadı?

Ekranların en çok beğenilen yarışma programı Survivor'ın 2025 kadrosu belli oluyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor 2025 All Star kadrosunda ünlü yönetmen ve oyuncunun kızı Zeynep Alkan da yer alıyor. Yarışma için geri sayım başlarken pek çok kişi Zeynep Alkan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Zeynep Alkan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Zeynep Alkan hangi dizilerde rol aldı?

İşte detaylar...