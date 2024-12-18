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Survivor 2025 Zeynep Alkan Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Zeynep Alkan Hangi Dizilerde Oynadı?

Survivor 2025 Zeynep Alkan Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Zeynep Alkan Hangi Dizilerde Oynadı?

Acun Ilıcalı survivor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 15:29

Ekranların en çok beğenilen yarışma programı Survivor'ın 2025 kadrosu belli oluyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor 2025 All Star kadrosunda ünlü yönetmen ve oyuncunun kızı Zeynep Alkan da yer alıyor. Yarışma için geri sayım başlarken pek çok kişi Zeynep Alkan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Zeynep Alkan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Zeynep Alkan hangi dizilerde rol aldı? 

İşte detaylar...

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Zeynep Alkan Kimdir?

Zeynep Alkan Kimdir?

Zeynep Alkan, 13 Ekim 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızı. Fenomen, Zeynep Alkan'ın bir de Ayşe adında kız kardeşi var.

Survivor 2025 All Star Takımında Yer Alan Zeynep Alkan'ın Boyu Kaç? Kaç Yaşında?

Survivor 2025 All Star Takımında Yer Alan Zeynep Alkan'ın Boyu Kaç? Kaç Yaşında?

26 yaşındaki sevilen fenomen Zeynep Alkan, 1.65 boyunda ve 49 kilo.

Zeynep Alkan'ın Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Zeynep Alkan'ın Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Zeynep Alkan, 12 yaşından beri tiyatro sahnelerinde yer alıyor. Alkan, henüz 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında, tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. 2 yıl kadar da Kadıköy Devlet Konservatuvarında viyola eğitimi alan Alkan, Roma’daki Link Campus University’de de oyunculuk eğitimi aldı.

Zeynep Alkan Hangi Dizilerde Oynadı?

Zeynep Alkan Hangi Dizilerde Oynadı?

Zeynep Alkan ilk kez 2004 yılında anne ve babası ile birlikte En İyi Arkadaşım dizisinde rol aldı. 

  • Arka Sıradakiler - 2009 

  • Hayat Bazen Tatlıdır - (2016 - 2017)

  • Hedefim Sensin - 2018 

  • Kırk Yalan - 2019

Zeynep Alkan Hangi Yıl Survivor'a Katıldı?

Zeynep Alkan Hangi Yıl Survivor'a Katıldı?

Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan Zeynep Alkan, daha önce de 2023 yılında Survivor'da yarışmıştı.

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Zeynep Alkan'ın Instagram Hesabı

Zeynep Alkan'ın Instagram Hesabı

Zeynep Alkan'ın Instagram'da 550 bin takipçisi bulunuyor. Oyuncu ve fenomen Alkan, Instagram'da zeynepalkanz kullanıcı adıyla yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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