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Survivor 2025 Sema Aydemir Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Sema Aydemir Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor 2025 Sema Aydemir Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Sema Aydemir Kaç Yaşında ve Nereli?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.12.2024 - 13:37

Acun Ilıcalı açıkladı, Survivor 2025 başlıyor! Geçtiğimiz sezon 1 Ocak'ta başlayacak programın bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Yine 1 Ocak'ta başlayacak yarışma programının kadrosunda yer alacak isimler belli oldu. Daha önce dört kez Survivor'a katılan Sema Aydemir'in bu sezonda yarışmada yer alacağı netleşti. Milli atlet Sema Aydemir'in kim olduğu merak konusu oldu.

Peki, Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli?

İşte Sema Aydemir ile ilgili tüm merak edilenler...

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Sema Aydemir Kimdir?

Sema Aydemir Kimdir?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

Sema Aydemir Nereli ve Kaç Yaşında?

Sema Aydemir Nereli ve Kaç Yaşında?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da daha önce iki sezon Sema Aydemir ile birlikte Survivor'da yarıştı.

Survivor 2017, Survivor 2018: All Star, Survivor 2022: All Star ve Survivor 2024: All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlet. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele verdi.

Sema Aydemir'in Kariyeri

Sema Aydemir'in Kariyeri

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı. Survivor 2022: All Star ve Survivor 2024: All Star'da kardeşi Seda Ocak ile birlikte yarıştı.

Sema Aydemir Evli mi?

Sema Aydemir Evli mi?

2017 yılında millî çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır.

Sema Aydemir Dilber Dansı

Sema Aydemir Dilber Dansı

Sema Aydemir iki sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri'nde viral olan Dilber dansını yaparak gündeme gelmişti.

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Sema Aydemir Instagram Hesabı

Sema Aydemir Instagram Hesabı

1,9 milyon takipçisi olan Sema Aydemir Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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