Survivor 2025 Sema Aydemir Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Sema Aydemir Kaç Yaşında ve Nereli?

Acun Ilıcalı açıkladı, Survivor 2025 başlıyor! Geçtiğimiz sezon 1 Ocak'ta başlayacak programın bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Yine 1 Ocak'ta başlayacak yarışma programının kadrosunda yer alacak isimler belli oldu. Daha önce dört kez Survivor'a katılan Sema Aydemir'in bu sezonda yarışmada yer alacağı netleşti. Milli atlet Sema Aydemir'in kim olduğu merak konusu oldu.

Peki, Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli?

İşte Sema Aydemir ile ilgili tüm merak edilenler...