Survivor 2025 Sema Aydemir Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Sema Aydemir Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da daha önce iki sezon Sema Aydemir ile birlikte Survivor'da yarıştı.

Survivor 2017, Survivor 2018: All Star, Survivor 2022: All Star ve Survivor 2024: All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlet. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele verdi.