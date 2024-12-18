Survivor 2025 Sema Aydemir Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Sema Aydemir Kaç Yaşında ve Nereli?
Survivor 2025 Sema Aydemir Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Sema Aydemir Kaç Yaşında ve Nereli?
Acun Ilıcalı açıkladı, Survivor 2025 başlıyor! Geçtiğimiz sezon 1 Ocak'ta başlayacak programın bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Yine 1 Ocak'ta başlayacak yarışma programının kadrosunda yer alacak isimler belli oldu. Daha önce dört kez Survivor'a katılan Sema Aydemir'in bu sezonda yarışmada yer alacağı netleşti. Milli atlet Sema Aydemir'in kim olduğu merak konusu oldu.
Peki, Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli?
İşte Sema Aydemir ile ilgili tüm merak edilenler...
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Sema Aydemir Kimdir?
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Sema Aydemir Nereli ve Kaç Yaşında?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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