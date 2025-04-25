Deprem Ağı Uygulaması Neden Hata Veriyor? Deprem Ağı Uygulaması Çöktü mü?
23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden önce telefonlarında Deprem Ağı uygulaması bulunan vatandaşlara saniyeler öncesinde 'Şiddetli deprem' uyarısı gitti. Bu nedenle Deprem Ağı uygulaması en çok indirilen uygulama oldu. Ancak 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından kullanıcılar Deprem Ağı uygulamasında hatayla karşılaştı.
Peki Deprem Ağı uygulaması neden hata veriyor? Deprem Ağı uygulaması çöktü mü?
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Deprem Ağı Uygulaması Neden Hata Veriyor? Deprem Ağı Uygulaması Çöktü mü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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