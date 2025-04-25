Deprem Ağı Uygulaması Neden Hata Veriyor? Deprem Ağı Uygulaması Çöktü mü?

Depremi saniyeler öncesinde kullanıcılara bildirim göndererek haber veren Deprem Ağı uygulaması, 23 Nisan İstanbul depreminin ardından bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyada kullanıcılar bu uygulamanın saniyeler öncesinde haber verdiğini dile getirerek telefonlarına gönderilen bildirimi paylaştı. Bu paylaşımların ardından Deprem Ağı en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.

İstanbul'da 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Ağı uygulaması hata vermeye başladı. Pek çok kullanıcıyla 4.3 büyüklüğündeki depremin bildirimi gitmedi. Kullanıcılar uygulamaya girdiği an sayfanın kapanmasıyla karşılaştı.

Sosyal medyada kullanıcılar şikayetlerini dile getirdi.

Uygulamadan resmi açıklama gelmedi.