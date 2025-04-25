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Deprem Ağı Uygulaması Neden Hata Veriyor? Deprem Ağı Uygulaması Çöktü mü?

Deprem Ağı Uygulaması Neden Hata Veriyor? Deprem Ağı Uygulaması Çöktü mü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 21:34

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden önce telefonlarında Deprem Ağı uygulaması bulunan vatandaşlara saniyeler öncesinde 'Şiddetli deprem' uyarısı gitti. Bu nedenle Deprem Ağı uygulaması en çok indirilen uygulama oldu. Ancak 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından kullanıcılar Deprem Ağı uygulamasında hatayla karşılaştı.

Peki Deprem Ağı uygulaması neden hata veriyor? Deprem Ağı uygulaması çöktü mü?

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Deprem Ağı Uygulaması Neden Hata Veriyor? Deprem Ağı Uygulaması Çöktü mü?

Deprem Ağı Uygulaması Neden Hata Veriyor? Deprem Ağı Uygulaması Çöktü mü?

Depremi saniyeler öncesinde kullanıcılara bildirim göndererek haber veren Deprem Ağı uygulaması, 23 Nisan İstanbul depreminin ardından bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyada kullanıcılar bu uygulamanın saniyeler öncesinde haber verdiğini dile getirerek telefonlarına gönderilen bildirimi paylaştı. Bu paylaşımların ardından Deprem Ağı en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. 

İstanbul'da 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Ağı uygulaması hata vermeye başladı. Pek çok kullanıcıyla 4.3 büyüklüğündeki depremin bildirimi gitmedi. Kullanıcılar uygulamaya girdiği an sayfanın kapanmasıyla karşılaştı. 

Sosyal medyada kullanıcılar şikayetlerini dile getirdi.

Uygulamadan resmi açıklama gelmedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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