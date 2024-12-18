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Survivor 2025 Yağmur Banda Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Yağmur Banda Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor 2025 Yağmur Banda Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Yağmur Banda Kaç Yaşında ve Nereli?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.12.2024 - 13:47

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Önceki sezonlarda adını duyuran ve performanslarıyla iz bırakan yarışmacılar, bu yıl yeniden parkurlarda mücadele ediyor. Bu isimlerden biri de 2018 yılında Survivor’da gösterdiği azmi ve hırsıyla hafızalara kazınan Yağmur Banda. Survivor 2025 All Star kadrosunun dikkat çeken isimlerinden olan Yağmur Banda, yarışmada sergilediği performansla yine iddialı bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yağmur Banda hakkında merak edilen detaylar...

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TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Survivor 2025 kadrosu belli oldu. Kadroda Yağmur Banda da yer alıyor.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Survivor 2025 kadrosu belli oldu. Kadroda Yağmur Banda da yer alıyor.

Peki, Survivor 2025 Yarışmacısı Yağmur Banda Kimdir?

Peki, Survivor 2025 Yarışmacısı Yağmur Banda Kimdir?

Liseden mezun olduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekwando takımında yer almıştır. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir.

Yağmur Banda Kaç Yaşında ve Nereli?

Yağmur Banda Kaç Yaşında ve Nereli?

11 Ekim 1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda, şu anda 26 yaşında ve aslen İzmirlidir.

Yağmur Banda Daha Önce Survivor'a Katıldı mı?

Yağmur Banda Daha Önce Survivor'a Katıldı mı?

Daha önce ilk kez Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımında yarışan Yağmur Banda, mücadelesi ile dikkat çekmişti. Ancak elenerek adaya veda etmişti.

Yağmur Banda 2018 Yılında Survivor'da Kaçıncı Oldu?

Yağmur Banda 2018 Yılında Survivor'da Kaçıncı Oldu?

Survivor 2018 yarışmasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kişi Yağmur Banda oldu. Rakiplerinden en az oy alarak elendiğinde henüz finale gelmemişti. Yarışmadan 14. olarak elenmişti.

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Yağmur Banda Instagram Hesabı Nedir?

Yağmur Banda Instagram Hesabı Nedir?

Yarışmacının Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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