Survivor 2025 Yağmur Banda Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Yağmur Banda Kaç Yaşında ve Nereli?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Önceki sezonlarda adını duyuran ve performanslarıyla iz bırakan yarışmacılar, bu yıl yeniden parkurlarda mücadele ediyor. Bu isimlerden biri de 2018 yılında Survivor’da gösterdiği azmi ve hırsıyla hafızalara kazınan Yağmur Banda. Survivor 2025 All Star kadrosunun dikkat çeken isimlerinden olan Yağmur Banda, yarışmada sergilediği performansla yine iddialı bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yağmur Banda hakkında merak edilen detaylar...