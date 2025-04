Yasemin Şefkatli’den İkizleri Ayel ve Emir’in Ameliyat Sürecine Dair Açıklama: "Kalıcı Olabilir Deniyor"

'Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler. Sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum. Birçoğu, 'Bizim sonradan, kendiliğinden açıldı, yaptırmayın işlemi' dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki, çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı, kapalı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada. Kalıcı olabilir deniyor vs. Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. İçi rahat etsin diye belki bir iki fikir daha alırsınız başka doktorlardan. Bazen tekrar kapanma ihtimali de oluyormuş. Şimdi ilaçlarımızı kullanıp birkaç gün daha masaja devam edip göreceğiz. Ben her zaman iyisini düşünürüm, o yüzden de iyi olacak diyorum. Operasyonla ilgili şunu söyleyeyim, aslında yetişkinlerde anestezi bile kullanmadan yapacakları bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyorlar. Beni üzen, yoran kısım da bu anestezi kısmıydı. Onu da neyse ki atlattık.'