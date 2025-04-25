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Yasemin Şefkatli’den İkizleri Ayel ve Emir’in Ameliyat Sürecine Dair Açıklama: "Kalıcı Olabilir Deniyor"

Yasemin Şefkatli’den İkizleri Ayel ve Emir’in Ameliyat Sürecine Dair Açıklama: "Kalıcı Olabilir Deniyor"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.04.2025 - 21:36

Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Ayel ve Emir'in gözyaşı kanalı tıkanıklığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı! Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri doğumun ardından bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı. Doğum sonrası Ayel ve Emir'in sağlık durumu, Şefkatli'nin takipçileri tarafından sıkça merak edilirken ikizlerin gözlerinden operasyon geçirdiği öğrenildi.

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İdo Tatlıses ile yaptığı evliliği ve çocuklarıyla da sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Ayel ve Emir ile mutlu bir aile hayatı sürüyor.

İdo Tatlıses ile yaptığı evliliği ve çocuklarıyla da sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Ayel ve Emir ile mutlu bir aile hayatı sürüyor.

2017'de aşk yaşamaya başlayan 2021 yılında ise görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses magazinin dikkat çeken çiftlerinden biri.

Tatlıses çifti, 2024 yılının başında babalarının isimlerini yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almışlardı.

Geçtiğimiz günlerde, Yasemin Şefkatli, çocuklarının sağlık durumuyla yeniden gündeme geldi. İkizlerin göz ameliyatı geçirdiğini söyleyen isim detayları paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde, Yasemin Şefkatli, çocuklarının sağlık durumuyla yeniden gündeme geldi. İkizlerin göz ameliyatı geçirdiğini söyleyen isim detayları paylaştı.

İkiz oğulları Ayel ve Emir'in doğuştan gözyaşı kanallarının tıkalı olduğunu öğrenen Şefkatli, önce masajla çözüm aradığını, ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.

'Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız' açıklamasıyla oğulları Emir ve Ayel'in gözlerinden operasyon geçirdiğini söyleyen Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yasemin Şefkatli ikizlerin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak operasyon hakkında detaylar verdi.

Yasemin Şefkatli ikizlerin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak operasyon hakkında detaylar verdi.

'Şimdi süreci çok soran olduğu için kısaca özet geçeyim. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler. Sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Tabii etrafımda bunu yaşayanlara da sordum. Birçoğu, 'Bizim sonradan, kendiliğinden açıldı, yaptırmayın işlemi' dedi. Şimdi bu öyle bir şey ki, çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı, kapalı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyor. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada. Kalıcı olabilir deniyor vs. Dolayısıyla burada doktor kontrolü de çok önemli. İçi rahat etsin diye belki bir iki fikir daha alırsınız başka doktorlardan. Bazen tekrar kapanma ihtimali de oluyormuş. Şimdi ilaçlarımızı kullanıp birkaç gün daha masaja devam edip göreceğiz. Ben her zaman iyisini düşünürüm, o yüzden de iyi olacak diyorum. Operasyonla ilgili şunu söyleyeyim, aslında yetişkinlerde anestezi bile kullanmadan yapacakları bir işlem ama bebeklerde mecbur hareket etmemeleri için uyutuyorlar. Beni üzen, yoran kısım da bu anestezi kısmıydı. Onu da neyse ki atlattık.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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