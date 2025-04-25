Yasemin Şefkatli’den İkizleri Ayel ve Emir’in Ameliyat Sürecine Dair Açıklama: "Kalıcı Olabilir Deniyor"
Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Ayel ve Emir'in gözyaşı kanalı tıkanıklığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı! Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleri doğumun ardından bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı. Doğum sonrası Ayel ve Emir'in sağlık durumu, Şefkatli'nin takipçileri tarafından sıkça merak edilirken ikizlerin gözlerinden operasyon geçirdiği öğrenildi.
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İdo Tatlıses ile yaptığı evliliği ve çocuklarıyla da sık sık gündeme gelen Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları Ayel ve Emir ile mutlu bir aile hayatı sürüyor.
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Geçtiğimiz günlerde, Yasemin Şefkatli, çocuklarının sağlık durumuyla yeniden gündeme geldi. İkizlerin göz ameliyatı geçirdiğini söyleyen isim detayları paylaştı.
Yasemin Şefkatli ikizlerin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak operasyon hakkında detaylar verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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