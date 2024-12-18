Survivor 2025 Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Ayşe Yüksel Kaç Yaşında ve Nereli?

Ayşe Yüksel, sporla iç içe bir hayat süren ve Survivor 2021’de üçüncülük elde ederek adından söz ettiren başarılı bir yarışmacıdır. Çocuk yaşlardan itibaren farklı spor dallarıyla ilgilenen Ayşe Yüksel, ortaokulda masa tenisiyle başlayan spor kariyerine halter, voleybol, basketbol, futsal ve yüzme gibi branşlarla devam etti.

Türkiye'de halterde üçüncülük başarısı elde eden Yüksel, 6 yıl boyunca mahalli ligde voleybol oynadı ve tenis antrenörlüğü yapmaya başladı. Ayşe, günümüzde tenis antrenörlüğü yapmaya devam ediyor. Diğer yandan sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor.

Ayşe Yüksel'in Sercan Saray ile mutlu bir ilişkisi var. Çift henüz evlilik aşamasında değil.