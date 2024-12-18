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Survivor 2025 Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Ayşe Yüksel Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor 2025 Ayşe Yüksel Kimdir? Survivor All Star Kadrosunda Yer Alan Ayşe Yüksel Kaç Yaşında ve Nereli?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.12.2024 - 14:20

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor, 1 Ocak 2025'te izleyiciyle buluşuyor. Survivor 2025 kadrosuna Ayşe Yüksel de dahil oldu. Geçtiğimiz sezonlardan bildiğimiz Ayşe Yüksel, yeni sezonda All Star kadrosunda yer alacak. Bu gelişme sonrası Ayşe Yüksel hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşe Yüksel evli mi? İşte Survivor All Star’ın yeni yarışmacısı Ayşe Yüksel’in hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilenler...

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TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Survivor 2025 kadrosu belli oldu. Kadroda Ayşe Yüksel de yer alıyor.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, yıllardır büyük ilgiyle takip edilen Survivor, 2025 sezonu ile ekranlara dönüyor. Survivor 2025 kadrosu belli oldu. Kadroda Ayşe Yüksel de yer alıyor.

Ayşe Yüksel Kimdir?

Ayşe Yüksel Kimdir?

Ayşe Yüksel, sporla iç içe bir hayat süren ve Survivor 2021’de üçüncülük elde ederek adından söz ettiren başarılı bir yarışmacıdır. Çocuk yaşlardan itibaren farklı spor dallarıyla ilgilenen Ayşe Yüksel, ortaokulda masa tenisiyle başlayan spor kariyerine halter, voleybol, basketbol, futsal ve yüzme gibi branşlarla devam etti. 

Türkiye'de halterde üçüncülük başarısı elde eden Yüksel, 6 yıl boyunca mahalli ligde voleybol oynadı ve tenis antrenörlüğü yapmaya başladı. Ayşe, günümüzde  tenis antrenörlüğü yapmaya devam ediyor. Diğer yandan sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor.

Ayşe Yüksel'in Sercan Saray ile mutlu bir ilişkisi var. Çift henüz evlilik aşamasında değil.

Ayşe Yüksel Kaç Yaşında, Nereli?

Ayşe Yüksel Kaç Yaşında, Nereli?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuş olup, 24 yaşındadır. Aslen Düzceli olan Ayşe Yüksel, şu anda Düzce Üniversitesi’nde eğitim alan Ayşe, aynı zamanda aktif olarak tenis antrenörlüğü yapmaktadır.

Ayşe Yüksel Daha Önce Survivor'a Katıldı mı, Yarışmada Kaçıncı Oldu?

Ayşe Yüksel Daha Önce Survivor'a Katıldı mı, Yarışmada Kaçıncı Oldu?

Daha önce Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 sezonlarında yarışan Ayşe Yüksel, 2021'de adını yazdırmıştı. O sene Aleyna Kalaycıoğlu dördüncü, Ayşe Yüksel üçüncü, Yiğit Poyraz ikinci ve İsmail Balaban şampiyon olmuştur.

Ayşe Yüksel Instagram Hesabı Nedir?

Ayşe Yüksel Instagram Hesabı Nedir?

Yarışmacının Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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